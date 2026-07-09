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கோயம்புத்தூர்

கடையின் பூட்டை உடைத்து 70 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு

கோவை, காந்திபுரம் கிராஸ் கட் சாலையில் கடையின் பூட்டை உடைத்து 70 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்களை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை, காந்திபுரம் கிராஸ் கட் சாலையில் கடையின் பூட்டை உடைத்து 70 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்களை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

கோவை, காந்திபுரம், 9-வது வீதியைச் சோ்ந்தவா் கரண் (25). இவா், காந்திபுரம் கிராஸ் கட் சாலையில் துணிக் கடையும், அந்தக் கடையில் ஒரு அறையில் வெள்ளி வியாபாரமும் செய்து வருகிறாா். இந்நிலையில், அவா் தொழில் சம்பந்தமாக கடைையைப் பூட்டிவிட்டு கடந்த ஏப்ரல் முதல் வாரம் மும்பைக்குச் சென்றுள்ளாா்.

பின்னா், புதன்கிழமை கோவை திரும்பிய அவா், கடைக்கு வந்து பாா்த்துள்ளாா். அப்போது, கடையில் பின்புறக் கதவு மற்றும் பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. அதிா்ச்சியடைந்த அவா் உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, துணிகள் எதுவும் திருடப்படாத நிலையில், சுமாா் 70 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் மட்டும் திருடுபோனது தெரியவந்தது. இது குறித்த காட்டூா் காவல் நிலையத்தில் கரண் புகாா் அளித்தாா்.

வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளைக் கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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