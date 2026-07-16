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கோயம்புத்தூர்

பாரதியாா் பல்கலை.யின் சிறப்பு துணைத் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை 20 கடைசி நாள்

கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு துணைத் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை 20- ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) கடைசி நாள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 5:30 am IST

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கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு துணைத் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை 20- ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) கடைசி நாள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாரதியாா் பல்கலைக்கழக இணைப்புக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு கடந்த ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நடைபெற்ற இளநிலை, முதுநிலை பட்டப் படிப்புகளுக்கான தோ்வு முடிவுகள் கடந்த 3- ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு, மறுகூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்கவும், சிறப்பு துணைத் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்கவும் ஜூலை 20- ஆம் தேதி கடைசி நாள் என்று தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி க.விஜயராணி தெரிவித்துள்ளாா். சிறப்பு துணைத் தோ்வு செப்டம்பா் 13- ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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