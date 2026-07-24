கோவையில் போதையில் மாடியில் தூங்கிய இளைஞா் அங்கிருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் பிந்துஷேக் (37). இவா் கோவை, பீளமேடு பாரதி காலனி முருகன் கோயில் வீதியில் தங்கி கட்டட வேலை செய்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மதுபோதையில் இருந்த பிந்துஷேக், தான் தங்கியிருந்த கட்டடத்தின் 2-ஆவது மாடியில் தூங்கியுள்ளாா். நள்ளிரவில் அவா் தூக்கத்தில் மாடியிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்தாா்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை, சக தொழிலாளா்கள் மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து பீளமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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