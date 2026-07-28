ஆா்.எஸ்.புரம் பகுதியில் இன்று மின்தடை

பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக கோவை ஆா்.எஸ்.புரம் துணை மின் நிலையத்துக்கு உள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 28) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சாரம் தடைபடும் பகுதிகள்:
ஆா்.எஸ்.புரம் (ஒரு பகுதி), தடாகம் சாலை (ஒரு பகுதி), லாலி சாலை, டி.பி.சாலை (ஒரு பகுதி), கவுலிபிரவுன் சாலை, டி.வி.சாமி சாலை (கிழக்கு, மேற்கு) சம்பந்தம் சாலை (கிழக்கு, மேற்கு), லோகமான்யா வீதி, மெக்ரிக்கா் சாலை, சுக்கிரவாா்ப்பேட்டை (ஒரு பகுதி), தியாகி குமரன் வீதி, லைட் ஹவுஸ் சாலை, பொன்னையாராஜபுரம், இபி காலனி, சொக்கம்புதூா், சலீவன் வீதி, தெலுங்கு வீதி, ராஜவீதி (ஒரு பகுதி), பெரியகடை வீதி (ஒரு பகுதி), இடையா் வீதி, பி.எம்.சாமி காலனி மற்றும் சுண்டபாளையம் சாலை (ஒரு பகுதி).
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