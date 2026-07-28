Dinamani
தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்புவிவசாயக் கடன் தள்ளுபடி திட்டம் இல்லை: நிதித் துறை அமைச்சர்ஒரே நாளில் 2,036 காவலா்கள் பணியிட மாற்றம்பொட்டாஷ் உரம் தட்டுப்பாடு: விவசாயிகள் வேதனை
/
கோயம்புத்தூர்

ஆா்.எஸ்.புரம் பகுதியில் இன்று மின்தடை

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக கோவை ஆா்.எஸ்.புரம் துணை மின் நிலையத்துக்கு உள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 28) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்சாரம் தடைபடும் பகுதிகள்:

ஆா்.எஸ்.புரம் (ஒரு பகுதி), தடாகம் சாலை (ஒரு பகுதி), லாலி சாலை, டி.பி.சாலை (ஒரு பகுதி), கவுலிபிரவுன் சாலை, டி.வி.சாமி சாலை (கிழக்கு, மேற்கு) சம்பந்தம் சாலை (கிழக்கு, மேற்கு), லோகமான்யா வீதி, மெக்ரிக்கா் சாலை, சுக்கிரவாா்ப்பேட்டை (ஒரு பகுதி), தியாகி குமரன் வீதி, லைட் ஹவுஸ் சாலை, பொன்னையாராஜபுரம், இபி காலனி, சொக்கம்புதூா், சலீவன் வீதி, தெலுங்கு வீதி, ராஜவீதி (ஒரு பகுதி), பெரியகடை வீதி (ஒரு பகுதி), இடையா் வீதி, பி.எம்.சாமி காலனி மற்றும் சுண்டபாளையம் சாலை (ஒரு பகுதி).

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எல்லீஸ்நகா் பகுதியில் நாளை மின் தடை

எல்லீஸ்நகா் பகுதியில் நாளை மின் தடை

சுப்பிரமணியபுரம், மாகாளிப்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின் தடை

சுப்பிரமணியபுரம், மாகாளிப்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின் தடை

நாளைய மின்தடை: பாப்பநாயக்கன்பாளையம்

நாளைய மின்தடை: பாப்பநாயக்கன்பாளையம்

இன்றைய மின் தடை

இன்றைய மின் தடை

விடியோக்கள்

படம் எடுக்கறதுல அவ்வளவு பிரச்னை: இயக்குநர் மீரா கதிரவன் ஆதங்கம் | Meera https://youtu.be/dfsNuHp09F0

படம் எடுக்கறதுல அவ்வளவு பிரச்னை: இயக்குநர் மீரா கதிரவன் ஆதங்கம் | Meera https://youtu.be/dfsNuHp09F0

அமைச்சர் ஒதுக்கீடு எனக்கே தெரியாது: புதுவை முதல்வர் வேதனை | Puducherry |

அமைச்சர் ஒதுக்கீடு எனக்கே தெரியாது: புதுவை முதல்வர் வேதனை | Puducherry |