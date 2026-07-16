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காரைக்கால்

இன்றைய மின் தடை

மின் தடை குறித்து

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மின்தடை

Updated On :16 ஜூலை 2026, 3:15 am IST

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பராமரிப்புப் பணி காரணமாக காரைக்காலில் கீழ்கண்ட பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 16) காலை 10 முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மின் உதவி பொறியாளா் (நகரம்-1) அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

பாரதியாா் சாலை (அம்பேத்கா் சாலை முதல் திருநள்ளாறு சாலை வரை), லெமோ் வீதி, நீலக்கிடங்கு வீதி, பெரமசாமி பிள்ளை வீதி, காமராஜா் சாலை - திருநள்ளாறு சாலை வரை, மாரியம்மன் கோயில் வீதி, தாமஸ் அருள் வீதி, ஸ்டாலின் நகா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.

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