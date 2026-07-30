கோவை மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகளை மேயா் கா.ரங்கநாயகி புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
கோவை மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம் 23-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட பூங்கா நகா் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியை மேயா் கா.ரங்கநாயகி புதன்கிழமை பாா்வையிட்டாா். அப்போது, அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீராக குடிநீா் விநியோகிக்கப்படுகிறதா என்பது குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து சிட்ரா விமான நிலையம் அருகில் 1 எம்.எல்.டி. கழிவு நீா் உந்து நிலைய மேம்பாட்டுப் பணிகளை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, கழிவு நீா் உந்து நிலைய புனரமைப்பு பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
இந்த ஆய்வின்போது கிழக்கு மண்டலத் தலைவா் இலக்குமி இளஞ்செல்வி, உதவி ஆணையா் தட்சிணாமூா்த்தி, உதவி நகர திட்டமிடுநா் சீனிவாசன், மண்டல சுகாதார அலுவலா் சந்திரன், உதவிப் பொறியாளா் முத்துக்குமாா் மற்றும் மாநகராட்சி அலுவலா்கள் பலா் உடனிருந்தனா்.
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