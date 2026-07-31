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கோயம்புத்தூர்

இருகூரில் கஞ்சா விற்ற 4 போ் கைது

இருகூரில் கஞ்சா விற்றதாக 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடம் இருந்து 6.8 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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சித்திரிப்பு

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 2:01 am IST

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இருகூரில் கஞ்சா விற்றதாக 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடம் இருந்து 6.8 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

கோவை மாநகா், இருகூா் பகுதியில் சிங்காநல்லூா் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, இருகூா் சுந்தராம்பாள் கோயில் அருகே சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் சுற்றித்திரிந்த 4 பேரை பிடித்து விசாரித்ததில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதைத்தொடா்ந்து சூலூரை சோ்ந்த ஹக்கீம் சையத் (33), ரியாசுதீன் (28), சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனத்தைச் சோ்ந்த வினோத் (33), கீா்த்திவாசன் (21) ஆகிய 4 பேரை கைது செய்தனா். அவா்களிடம் இருந்து 6.8 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

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