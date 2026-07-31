Dinamani
காமன்வெல்த்: ஜூடோவில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்காமன்வெல்த்: ஜூடோவில் தங்கம் வென்றார் இந்திய வீராங்கனை அஸ்மிதாமக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு: தமிழ்நாட்டு மக்கள் பங்கேற்க உதயநிதி ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் குடிநீர் மற்றும் இதர அத்தியாவசியப் பணிகளுக்கு ரூ.340 கோடி ஒதுக்கீடு! 5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்: தடை நீட்டிப்புடாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 15 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.35 ஆக நிறைவு!காவலர்களுக்கு பதக்கங்களை வழங்கினார் முதல்வர் விஜய்! எல் நினோவையும் தாண்டி சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த ஜூலை மாத மழைப்பொழிவு!
/
கோயம்புத்தூர்

மக்கும், மக்காத குப்பை சேகரிப்புப் பணி: வடவள்ளி பகுதியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பாராட்டு!

வடவள்ளி பகுதியில் மக்கும், மக்காத குப்பை சேகரிப்புப் பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கி மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா பாராட்டினாா்.

News image

தூய்மைப் பணியாளா்கள் இருவருக்கு கேடயம், பரிசுகள் வழங்கிப் பாராட்டிய மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா.

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 2:21 am IST

Syndication

வடவள்ளி பகுதியில் மக்கும், மக்காத குப்பை சேகரிப்புப் பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கி மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா பாராட்டினாா்.

கோவை மாநகராட்சியில் 100 வாா்டுகளிலும் வீடு வீடாகச் சென்று மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பையை தரம் பிரித்து சேகரிக்கும் பணியில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

அந்த வகையில், மேற்கு மண்டலம் 36-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட வடவள்ளி பகுதியில் மக்கும், மக்காத குப்பையை தரம் பிரித்து சேகரிக்கும் பணிகளைச் சிறப்பாக மேற்கொண்ட தூய்மைப் பணியாளா்கள் கலைவாணி, முருகம்மாள் ஆகியோருக்கும், கண்காணித்த சுகாதார மேற்பாா்வையாளா் முருகன், ஒப்பந்த சுகாதார மேற்பாா்வையாளா் கனகராஜ் ஆகியோருக்கும் கேடயங்கள் மற்றும் பரிசுகளை மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா வழங்கி பாராட்டினாா்.

இதேபோல 4 வகையான குப்பையை தரம் பிரித்து தூய்மைப் பணியாளா்களிடம் வழங்கியமைக்காக பொதுமக்களையும் பாராட்டினாா். இந்நிகழ்வின்போது மேற்கு மண்டலத் தலைவா் கே.ஏ.தெய்வயானை தமிழ்மறை, நகா் நல அலுவலா் சுபாஷ் காந்தி, உதவி ஆணையா் நா்மதா, உதவி செயற்பொறியாளா் சவிதா மற்றும் மாநகராட்சி அலுவலா்கள் உள்பட பலா் உடனிருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாநகராட்சி தூய்மைப் பணிகள் : ஆணையா் ஆய்வு

மாநகராட்சி தூய்மைப் பணிகள் : ஆணையா் ஆய்வு

சின்னவேடம்பட்டி ஏரி பகுதியில் நடைபெற்றுவரும் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையப் பணிகள் தற்காலிக நிறுத்தம்

சின்னவேடம்பட்டி ஏரி பகுதியில் நடைபெற்றுவரும் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையப் பணிகள் தற்காலிக நிறுத்தம்

தூத்துக்குடியில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு வழிகாட்டுதல் முகாம்

தூத்துக்குடியில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு வழிகாட்டுதல் முகாம்

குப்பைகளை அகற்ற காலக்கெடு: அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் உத்தரவு

குப்பைகளை அகற்ற காலக்கெடு: அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் உத்தரவு

விடியோக்கள்

சர்தார் 2 டீசர்!

சர்தார் 2 டீசர்!

பிடிவாதம் செய்யும் கர்நாடகம்! தமிழக எம்.பிக்கள் சொல்வது என்ன? | Karnataka | TN | Parliament

பிடிவாதம் செய்யும் கர்நாடகம்! தமிழக எம்.பிக்கள் சொல்வது என்ன? | Karnataka | TN | Parliament