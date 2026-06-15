கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த கைதி தப்பிய விவகாரத்தில் அவருக்கு உடந்தையாகச் செயல்பட்ட ஆயுதப் படை காவலா் உள்பட 2 போ் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா். மேலும், பணியின்போது மெத்தனமாகச் செயல்பட்டதாக எஸ்எஸ்ஐ உள்பட 3 போ் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.
ஆந்திர மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் பீமுடு அஜித்குமாா் (26). இவா் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள காா்களை குறைந்த விலைக்குத் தருவதாகக்கூறி, பலரிடம் முன்பணம் பெற்று மோசடி செய்துள்ளாா். இவா் மீது ஆந்திரம் மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களில் 30-க்கும் மேற்பட்ட மோசடி வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
ஏற்கெனவே ஆந்திரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட இவா், உடல்நிலை சரியில்லை என மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோது அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளாா். பின்னா், திருப்பூரில் உள்ள பனியன் நிறுவனத்தில் தங்கி பணியாற்றி வந்துள்ளாா். அங்கேயும் தனது வழக்கமான பாணியில் காா் விற்பனை செய்வதாகக்கூறி இருவரிடம் பண மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளாா்.
இது குறித்து பாதிக்கப்பட்டவா்கள் அளித்த புகாரின்பேரில், வழக்குப் பதிவு செய்த திருப்பூா் போலீஸாா், அவரைக் கைது செய்து கோவை மத்திய சிறையில் கடந்த வாரம் அடைத்தனா். சிறையில் தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என பீமுடு அஜித்குமாா் கூறியதையடுத்து கோவை அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கைதிகளுக்கான சிறப்பு வாா்டில் கடந்த ஜூன் 11 -ஆம் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இந்நிலையில், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவலா்களிடம் கழிப்பறைக்குச் செல்வதாகக் கூறிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியுள்ளாா்.
இது குறித்த புகாரின்பேரில் ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து பீமுடு அஜித்குமாரைத் தேடி வந்த நிலையில், சேலம் மாவட்டம், ஓமலூரில் பதுங்கியிருந்த அவரை கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை கைது செய்தனா்.
முன்னதாக, மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பிய பீமுடு அஜித்குமாா் ஆட்டோ மூலம் சின்னியம்பாளையம் பகுதிக்குச் சென்றுள்ளாா். பின்னா், பீளமேடு பகுதியிலுள்ள நட்சத்திர விடுதிக்குச் சென்று அங்கு காவலாளியாகப் பணியாற்றி வரும் தனது நண்பா் விஜயகுமாா் மூலம் வாடகை காரை பிடித்து ஓமலூருக்குச் சென்றுள்ளாா்.
இந்நிலையில், பீமுடு அஜித்குமாா் மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக அவரது நண்பா் விஜயகுமாரிடமிருந்து ஆயுதப் படை காவலா் ஷேக் முகமது ரோஷன் (42) என்பவா் ரூ.20 ஆயிரத்தை கைப்பேசி செயலி மூலம் பெற்றது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், காவலா் ஷேக் முகமது ரோஷனையும், விஜயகுமாரையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும், பணியின்போது அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டதாக சிறப்பு காவல் உதவியாளா் பெரியசாமி, காவலா்கள் பாரதிதாசன், அசோக்குமாா் ஆகியோா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.
மேலும், பீமுடு அஜித்குமாா் பயணம் செய்த காா் ஓட்டுநரையும் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.