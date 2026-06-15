கோவை தனியாா் பள்ளியில் விடுதி மாணவா் தாக்கப்பட்ட விவகாரத்தை மூடி மறைக்க முயற்சிக்கும் விசாரணை அதிகாரியை மாற்றக்கோரி அவரது பெற்றோா், பொதுமக்கள் ஆட்சியரிடம் புகாா் அளித்துள்ளனா்.
கோவை மாவட்ட பொதுமக்கள் வாராந்திர குறைகேட்புக் கூட்டம் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், வருவாய் அலுவலா் ப.நாராயணன், பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் லட்சுமி, சமூக நல அலுவலா் தாரிணி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
கூட்டத்தில், எஸ்.எஸ்.குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த மாணிக்கராஜ், தனது குடும்பத்தினா், ஊா் பொதுமக்களுடன் வந்து ஆட்சியரிடம் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
எனது மகன் பீளமேடு, பிஎஸ்ஜி எஸ்டேட் காலனி பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியின் விடுதியில் தங்கி 10- ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்தாா். கடந்த மாா்ச் மாதம் பொதுத் தோ்வு எழுதும்போது மயங்கி விழுந்துவிட்டதாக பள்ளி நிா்வாகம் எங்களுக்கு தகவல் அளித்தது. நாங்கள் சென்று பாா்த்தபோது கால்களில் பலத்த காயங்களுடன் மயங்கிய நிலையில் இருந்தாா். பின்னா் தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு எனது மகனுக்கு 3 அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டன.
விசாரணையில் பள்ளி ஆசிரியா் எனது மகனை கால்களில் கடுமையாக தாக்கி காயம் ஏற்படுத்தியது தெரியவந்தது. நாங்கள் உடனடியாக புகாா் அளித்த நிலையில் 2 வாரங்கள் கழித்து பீளமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். ஆனால் அதன் பிறகு நடவடிக்கை எடுக்காமலும், பள்ளி நிா்வாகத்துக்கு சாதகமாக வழக்கை திசை திருப்பவும் முயற்சிக்கின்றனா்.
எனவே, இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட காவல் ஆய்வாளா் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், வேறு விசாரணை அதிகாரியை நியமித்து வழக்கு விசாரணையை முறையாக நடத்த வேண்டும். இல்லாவிட்டால் முதல்வரிடம் நேரில் புகாா் மனு அளித்து சென்னையில் தொடா் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று தெரிவித்துள்ளனா்.
சுகாதார சீா்கேடுகளை சரி செய்ய கோரிக்கை
கோவை வடக்குத் தொகுதியில் நிலவும் சுகாதார சீா்கேடுகளை சரி செய்ய வலியுறுத்தி நாம் தமிழா் கட்சி நிா்வாகிகள் கோபாலகிருஷ்ணன், பிரவீன்குமாா், ஹரிபிரசாத் உள்ளிட்டோா் அளித்துள்ள மனு:
வடக்கு தொகுதிக்குள்பட்ட வெங்கிட்டாபுரம் கோவில்மேடு பகுதியில் சாக்கடைக் கால்வாய் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் அடைத்திருப்பதால் கழிவுநீா் தேங்கி சுகாதார சீா்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. கண்ணப்பன் நகா் பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள சுகாதார வளாகம் திறக்கப்படாததால் அப்பகுதி மக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனா். இது குறித்து மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
போலி கல்வி நிறுவனத்தை மூட வலியுறுத்தல்
இது குறித்து கிணத்துக்கடவு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியாா் கல்லூரியைச் சோ்ந்த மாணவ-மாணவிகள் அளித்துள்ள புகாா் மனு:
கிணத்துக்கடவு பகுதியில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு தனியாா் பல்கலைக்கழகத்தின் கிளை என்று கூறி துணை மருத்துவப் படிப்புகளை நடத்தி வரும் தனியாா் கல்லூரியில் சோ்ந்த நாங்கள், தோ்வு எழுத முடியாமல் போனபோது அது சட்ட விரோத கல்வி நிறுவனம் என்பதை உணா்ந்தோம்.
இது தொடா்பான புகாரின்பேரில் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இருப்பினும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவ-மாணவிகளான எங்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் கிடைக்கவில்லை. மேலும், சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனம் தொடா்ந்து மாணவா் சோ்க்கையை நடத்தி வருகிறது. இதனால் எங்களைப் போலவே மேலும் பலரும் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே பாதிக்கப்பட்டவா்களின் கல்விக்கு அரசு உதவுவதுடன் சம்பந்தப்பட்ட போலி கல்வி நிறுவனத்தை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முறையான சிகிச்சை அளிக்கப்படவில்லை என்று கூறி கோவை வடவள்ளி, பழனிக்கவுண்டன்புதூரைச் சோ்ந்த எஸ்.மணிவாசகம் சாமி (68) என்பவா், ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரே சாலையில் படுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதி சிறிது நேரம் பரபரப்புடன் காணப்பட்டது.
குறைகேட்பு கூட்டத்தில் வீட்டுமனை பட்டா உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக 606 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இவற்றின் மீது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க ஆட்சியா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.