நாளைய மின்தடை: செல்லப்பம்பாளையம்

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மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கோவை மாநகா் செல்லப்பம்பாளையம் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட செல்லப்பம்பாளையம், தட்டாம்புதூா், மோப்பிரிபாளையம், நாரணாபுரம், பொன்னாண்டம்பாளையம், வாகராயம்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 29) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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