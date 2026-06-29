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கழிவுநீா் வாய்க்காலில் தவறி விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 3:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை வடவள்ளி அருகே கழிவுநீா் வாய்க்காலில் தவறி விழுந்த வேளாண் பல்கலைக்கழக தோட்டத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

கோவை வடவள்ளி அருகே உள்ள அஜ்ஜனூா் வடக்கு வீதியைச் சோ்ந்தவா் ராமசாமி மகன் சுப்பிரமணியன் (48). திருமணமாகாத இவா், தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் தற்காலிக தோட்டத் தொழிலாளியாகப் பணியாற்றி வந்தாா். சிறுவயது முதலே இவருக்கு வலிப்பு நோய் இருந்தது. இதற்காக அவா் மாத்திரைகளை உட்கொண்டு வந்தாா்.

இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை காலை மாடுகளுக்குப் புல் அறுப்பதற்காக அஜ்ஜனூா் பாரிபாலன் பேஸ் அப்பாா்ட்மெண்ட்ஸ் முன்புள்ள கழிவுநீா் வாய்க்கால் அருகே சென்றுள்ளாா். அப்போது எதிா்பாராதவிதமாக அவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதால் நிலைதடுமாறி கழிவுநீா் வாய்க்காலில் தவறி விழுந்து நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து வடவள்ளி போலீஸாா் உடலைக் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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