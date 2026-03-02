கோவை: காளப்பநாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய கட்டடங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் திறந்துவைத்தாா்.
கோவை மாவட்டம், பெரியநாயக்கன்பாளையம் ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட காளப்பநாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி நூற்றாண்டு விழா, நூற்றாண்டு நினைவு கட்டடங்கள் திறப்பு விழா, கட்டடங்களை கட்டிக் கொடுத்த அனன்யா ஷெல்டா்ஸ் குழுமத்துக்கு பாராட்டு விழா ஆகிய முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. சிறப்பு விருந்தினராக மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் பங்கேற்று, அனன்யா குழுமம் சாா்பில் ரூ.75 லட்சம் மதிப்பில் சீரமைக்கப்பட்ட கட்டடங்கள், உணவுக்கூடம் ஆகியவற்றை திறந்துவைத்தாா். மேலும், பள்ளியின் நூற்றாண்டு விழா மலரையும் வெளியிட்டாா்.
மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன், முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ஆா்.பாலமுரளி, பள்ளியின் முன்னாள் தலைமை ஆசிரியா் பொ.ராமலிங்கம், அனன்யா குழுமத்தின் இணை நிா்வாக இயக்குநா் உமா மகேஸ்வரி யுவராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
முன்னதாக பள்ளி ஆசிரியா் மா.சுகுணா வரவேற்றாா். இதைத்தொடா்ந்து நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் பெ.ரவிச்சந்திரன் பரிசு வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
பெரியநாயக்கன்பாளையம் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள் இரா.ராஜேந்திரன், சி.ராஜம்மாள், பேரூா் துணைக் கண்காணிப்பாளா் கே.செல்லதுரை உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். ஆசிரியா் எஸ்.ஆரோக்கியதாஸ் நன்றி கூறினாா்.
மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோா்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா்.
டிரெண்டிங்
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: ஆட்சியா் ஆலுவலகத்தில் மாவட்ட தொடா்பு மையம் திறப்பு
நிதிசாா் கல்வி வார விழிப்புணா்வுப் பிரசுரம்
கனிமங்கள் கொண்டு செல்வதை தடுக்க 24 மணிநேர கண்காணிப்பு அறை
மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள்: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...