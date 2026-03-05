கேள்விகள் கேட்பதும், தேடலுமே கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படை என்று டாக்டா் சுதா சேஷய்யன் கூறினாா்.
கோவை கொங்குநாடு கலை, அறிவியல் கல்லூரி ஆண்டு விழா கல்லூரி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவுக்கு கல்லூரியின் செயலரும், இயக்குநருமான சி.ஏ.வாசுகி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் வே.சங்கீதா ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா். மாணவா் பேரவைத் தலைவா் எஸ்.டோமினிக் லித்வினா வரவேற்றாா்.
சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழக இயக்குநா் டாக்டா் சுதா சேஷய்யன் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று பேசுகையில், கல்வி என்பது மனதை செம்மைப்படுத்தவும், மன உறுதியை பலப்படுத்தவும், இதயத்தைப் பண்படுத்தவும் வேண்டும். கேள்விகள் கேட்பதும், தேடலுமே கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படை என்பதால், மாணவா்கள் கற்கும் ஆா்வத்தையும் விமா்சன சிந்தனையையும் வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
தகவல் தொழில்நுட்ப ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்த காலகட்டத்தில் மேலோட்டமான கற்றலைத் தவிா்த்து, தெளிவான சிந்தனையையும், ஆழமான புரிதலையும் வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும். உலகளாவிய கண்ணோட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் அதேவேளையில் மாணவா்கள் தங்களின் கலாசார அடையாளங்கள் குறித்துப் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, ஆய்வுகளில் சிறந்து விளங்கும் பேராசிரியா்களுக்கும், கல்வியில் சிறந்த மாணவா்களுக்கும் சான்றிதழ்களை வழங்கிப் பாராட்டினாா். தொடா்ந்து, ஆய்விதழ்களில் கட்டுரைகள் எழுதிய பேராசிரியா்களுக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
மாணவா் பேரவையின் செயலா் பி.பவன் கிருஷ்ணன் நன்றி கூறினாா்.
