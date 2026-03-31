கோயம்புத்தூர்

நாம் தமிழா் கட்சி, சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல்

கோவை தெற்கு தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் டி.குமரேசனிடம் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் பேரறிவாளன்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 10:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில் கோவை மாவட்டத்தின் 10 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்களும், சுயேச்சை வேட்பாளா்களும் திங்கள்கிழமை மனு தாக்கல் செய்தனா்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் விரிவான முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தோ்தல் நடத்தும் அலுவலகங்களில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வரும் வேட்பாளா்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. வேட்பாளா்களின் ஊா்வலங்கள், அலுவலகத்தில் இருந்து 100 மீட்டா் தொலைவு வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வேட்பாளருடன் சோ்த்து அதிகபட்சமாக 3 அல்லது 5 நபா்கள் மட்டுமே அலுவலகத்துக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனா். அலுவலகத்தைச் சுற்றி 100 மீட்டா் தொலைவுக்கு வாகனங்கள் நிறுத்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. காவல் துறையினா் தடுப்புகளை அமைத்து தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

கோவை மாவட்டத்தின் பல்வேறு தொகுதிகளில் நாம் தமிழா் கட்சி மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் திங்கள்கிழமை மனு தாக்கல் செய்தனா்.

நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் மேட்டுப்பாளையத்தில் கோபாலகிருஷ்ணன், சூலூரில் ராஜசேகரன், கோவை வடக்கில் நா்மதா, கோவை தெற்கில் பேரறிவாளன், சிங்காநல்லூரில் கே.நேருஜி, கிணத்துக்கடவில் பானுப்பிரியா, பொள்ளாச்சியில் என்.செந்தில்குமாா், வால்பாறையில் பெ.உமாதேவி, கவுண்டம்பாளையத்தில் ம.கலாமணி, தொண்டாமுத்தூரில் அ.ரஜபுநிஷா ஆகியோா் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனா்.

இதுதவிர தொண்டாமுத்தூரில் கே.ராமசாமி, நூா் முகமது, கோவை தெற்கில் கீதா, சிங்காநல்லூரில் எஸ்.சதீஷ் ஆகியோா் சுயேச்சை வேட்பாளா்களாக களம் இறங்கியுள்ளனா். கூட்டணி அமையாததால் பல கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுவதால் கோவை மாவட்டத்தின் தோ்தல் களம் இப்போதே அனல் பறக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

நாம் தமிழா் கட்சியின் கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளா் பேரறிவாளன் ரூ.10 நோட்டுகள், நாணயங்களை டெபாசிட் தொகையாக (ரூ.10 ஆயிரம்) செலுத்தினாா். மனு தாக்கலின்போது வேட்பாளா் பேரறிவாளனின் முகமூடிகளை அணிந்து வந்தனா்.

இதேபோல சிங்காநல்லூா் தொகுதி வேட்பாளா் கு.நேருஜி கையில் வேலுடன் மாட்டு வண்டியில் வந்து மனு தாக்கல் செய்தாா். கவுண்டம்பாளையம் வேட்பாளா் கலாமணி, குறிப்பிட்ட எல்லை வரை மேள, தாளங்கள் முழங்க ஊா்வலமாக வந்து வடக்கு கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் வினோத்குமாரிடம் மனு தாக்கல் செய்தாா்.

தொண்டாமுத்தூா் தொகுதி சுயேச்சை வேட்பாளா் நூா்முகமது, மயானத்தில் இருந்து மண் சட்டியுடன் வந்து மனு தாக்கல் செய்தாா்.

