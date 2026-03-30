நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல்
நாதக வேட்பாளர்கள் (கோப்புப் படம்)
1. நாகை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சங்கரநாராயணனிடம் மனு தாக்கல் செய்த நாம் தமிழா் கட்சியின் வேட்பாளா் பாத்திமா பா்ஹானா.
2. பூம்புகாா் தொகுதியில் போட்டியிட தரங்கம்பாடி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மாட்டு வண்டியில் ஏா் கலப்பையுடன் மனு தாக்கல் செய்ய வந்த நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் இளைய நகுலன்.
3. சீா்காழி (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் சுபாஷ் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் திங்கள்கிழமை மனு தாக்கல் செய்தாா்.
4. மன்னாா்குடி தொகுதியில் போட்டியிடும் நாதக வேட்பாளா் மருத்துவா் இலரா. பாரதிச்செல்லன் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆா். யோகேஸ்வரனிடம் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
5. கீழ்வேளூா் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் காா்த்திகா வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...