கோவை, மே 4: தமிழகத்தில் பெரிதும் எதிா்பாா்க்கப்பட்ட தொகுதிகளில் ஒன்றான கோவை தெற்குத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வி.செந்தில்பாலாஜி 2,271 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளாா். இந்தத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளருக்கு இரண்டாமிடமும், அதிமுக வேட்பாளருக்கு மூன்றாமிடமும் கிடைத்தது.
கோவை தெற்குத் தொகுதியில் அதிமுக எம்எல்ஏ அம்மன் கே.அா்ச்சுணன், திமுக சாா்பில் கரூா் தொகுதி எம்எல்ஏ வி.செந்தில்பாலாஜி, தவெக சாா்பில் வி.செந்தில்குமாா், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் வி.பேரறிவாளன் ஆகியோா் போட்டியிட்டனா். இதைத் தவிர பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள், சுயேச்சைகள் என மாவட்டத்திலேயே அதிகபட்சமாக 31 போ் இந்தத் தொகுதியில் போட்டியிட்டனா்.
மொத்தமுள்ள ஒரு லட்சத்து 88,878 வாக்காளா்களில், 74,754 ஆண்கள், 80,350 பெண்கள், 18 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என மொத்தம் ஒரு லட்சத்து 55,122 போ் வாக்களித்தனா். வாக்குப் பதிவு சதவீதம் 82.13 ஆகும்.
மொத்தம் 20 சுற்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் தொடக்கத்தில் இருந்தே குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை பெற்று வந்த திமுகவின் வி.செந்தில் பாலாஜி இறுதியில் 2,271 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். அவா் 557 தபால் வாக்குகளுடன் மொத்தம் 59,724 வாக்குகள் பெற்றாா். இரண்டாமிடம் பிடித்த தவெக வேட்பாளா் 57,453 வாக்குகளும், அதிமுகவின் அம்மன் கே.அா்ச்சுணன் 31,689 வாக்குகளும் பெற்றனா். நாம் தமிழா் கட்சியின் பேரறிவாளனுக்கு 5,062 வாக்குகள் கிடைத்தன.
வாக்குகள் விவரம்
வி.செந்தில் பாலாஜி - திமுக - 59,724
வி.செந்தில்குமாா் - தவெக - 57,453
அம்மன் கே.அா்ச்சுணன் - அதிமுக - 31,689
வி.பேரறிவாளன் - நாதக - 5,062
வேட்பாளா்கள் - 31
மொத்த வாக்குகள் - 1,88,878
பதிவான வாக்குகள் - 1,55,122
தொடர்புடையது
திருப்பூா் தெற்குத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் பாலமுருகன் வெற்றி
மதுரை தெற்கு: தவெக வெற்றி
காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் வெற்றி
கோவை தெற்குத் தொகுதியில் தோ்தலை ரத்து செய்யக் கோரி அதிமுக வேட்பாளா் தா்னா
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு