சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: திருப்பூா் மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்

திருப்பூா் வடக்கு
தவெக வெற்றி
சத்தியபாமா (தவெக)- 1,31,401
எம்எஸ்எம் ஆனந்தன் (அதிமுக)- 61,183
ரவி (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்)- 53,742
அபிநயா (நாதக)- 13,090
வேட்பாளா்கள்- 15
மொத்த வாக்காளா்கள்- 3,15,837
பதிவான வாக்குகள் - 2,62,103.
--------------------
திருப்பூா் தெற்கு
தவெக வெற்றி
பாலமுருகன் (தவெக)- 73,793
தினேஷ்குமாா் (திமுக)- 60,892
தங்கராஜ் (பாஜக)- 34,617
தினேஷ் (நாதக)- 6,956
வேட்பாளா்கள்- 24
மொத்த வாக்காளா்கள்- 1,97,091
பதிவான வாக்குகள் - 1,78,707.
------------------------------
அவிநாசி
தவெக வெற்றி
எஸ்.கமலி (தவெக)- 84,209
எல்.முருகன் (பாஜக)- 68,688
கோகிலாமணி (திமுக)- 65,432
மேனகா (நாதக)- 7,679
வேட்பாளா்கள்- 14
மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,53,361
பதிவான வாக்குகள் - 2,29,461
----------------------
பல்லடம்
தவெக வெற்றி
ராம்குமாா் (தவெக)- 1,21,297
பரமசிவம் (அதிமுக)- 83,400
செல்வராஜ் (திமுக)- 52,684
தமிழினியன் (நாதக)- 13,141
வேட்பாளா்கள்- 15
மொத்த வாக்காளா்கள்- 3,29,849
பதிவான வாக்குகள் - 2,98,823.
--------------------
உடுமலைப்பேட்டை
திமுக வெற்றி
ஜெயக்குமாா் (திமுக)- 68,549
உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் (அதிமுக)- 65,667
சங்கா் (தவெக)- 59,831
ராம்குமாா் (நாதக)- 6,702
வேட்பாளா்கள்- 11
மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,30,976
பதிவான வாக்குகள் - 2,01,768.
-------------
மடத்துக்குளம்
திமுக வெற்றி
ஜெயராமகிருஷ்ணன் (திமுக)- 70,458
சண்முகவேலு (அமமுக)- 54,490
திருமலை (தவெக)- 52,684
ராதாமணி (நாதக)- 6,578
வேட்பாளா்கள்- 13
மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,14,809
பதிவான வாக்குகள் - 1,86,573.
---------------
தாராபுரம்
அதிமுக வெற்றி
சத்தியபாமா (அதிமுக)- 81,100
இந்திராணி (திமுக)- 64,373
கெளரி சித்ரா (தவெக)- 46,438
திவ்யா (நாதக)- 6,026
வேட்பாளா்கள்- 9
மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,22,406
பதிவான வாக்குகள் - 1,97,582.
-----------
காங்கயம்
அதிமுக வெற்றி
என்.எஸ்.என்.நடராஜ் (அதிமுக)- 71,112
மணி கவுண்டா் (தவெக)- 62,989
மு.பெ.சாமிநாதன் (திமுக)- 59,230
காா்மேகம் (நாதக)- 7,068
வேட்பாளா்கள்- 15
மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,19,553
பதிவான வாக்குகள் - 2,01,061
தொடர்புடையது
சென்னை தோ்தல் முடிவுகள் விவரம்!
குறிஞ்சிப்பாடி: திமுக வெற்றி
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: கோவை மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்
28 ஆலந்தூா்
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை