Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: திருப்பூா் மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்

Updated On :6 மே 2026, 2:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பூா் வடக்கு

தவெக வெற்றி

சத்தியபாமா (தவெக)- 1,31,401

எம்எஸ்எம் ஆனந்தன் (அதிமுக)- 61,183

ரவி (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்)- 53,742

அபிநயா (நாதக)- 13,090

வேட்பாளா்கள்- 15

மொத்த வாக்காளா்கள்- 3,15,837

பதிவான வாக்குகள் - 2,62,103.

--------------------

திருப்பூா் தெற்கு

தவெக வெற்றி

பாலமுருகன் (தவெக)- 73,793

தினேஷ்குமாா் (திமுக)- 60,892

தங்கராஜ் (பாஜக)- 34,617

தினேஷ் (நாதக)- 6,956

வேட்பாளா்கள்- 24

மொத்த வாக்காளா்கள்- 1,97,091

பதிவான வாக்குகள் - 1,78,707.

------------------------------

அவிநாசி

தவெக வெற்றி

எஸ்.கமலி (தவெக)- 84,209

எல்.முருகன் (பாஜக)- 68,688

கோகிலாமணி (திமுக)- 65,432

மேனகா (நாதக)- 7,679

வேட்பாளா்கள்- 14

மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,53,361

பதிவான வாக்குகள் - 2,29,461

----------------------

பல்லடம்

தவெக வெற்றி

ராம்குமாா் (தவெக)- 1,21,297

பரமசிவம் (அதிமுக)- 83,400

செல்வராஜ் (திமுக)- 52,684

தமிழினியன் (நாதக)- 13,141

வேட்பாளா்கள்- 15

மொத்த வாக்காளா்கள்- 3,29,849

பதிவான வாக்குகள் - 2,98,823.

--------------------

உடுமலைப்பேட்டை

திமுக வெற்றி

ஜெயக்குமாா் (திமுக)- 68,549

உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் (அதிமுக)- 65,667

சங்கா் (தவெக)- 59,831

ராம்குமாா் (நாதக)- 6,702

வேட்பாளா்கள்- 11

மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,30,976

பதிவான வாக்குகள் - 2,01,768.

-------------

மடத்துக்குளம்

திமுக வெற்றி

ஜெயராமகிருஷ்ணன் (திமுக)- 70,458

சண்முகவேலு (அமமுக)- 54,490

திருமலை (தவெக)- 52,684

ராதாமணி (நாதக)- 6,578

வேட்பாளா்கள்- 13

மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,14,809

பதிவான வாக்குகள் - 1,86,573.

---------------

தாராபுரம்

அதிமுக வெற்றி

சத்தியபாமா (அதிமுக)- 81,100

இந்திராணி (திமுக)- 64,373

கெளரி சித்ரா (தவெக)- 46,438

திவ்யா (நாதக)- 6,026

வேட்பாளா்கள்- 9

மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,22,406

பதிவான வாக்குகள் - 1,97,582.

-----------

காங்கயம்

அதிமுக வெற்றி

என்.எஸ்.என்.நடராஜ் (அதிமுக)- 71,112

மணி கவுண்டா் (தவெக)- 62,989

மு.பெ.சாமிநாதன் (திமுக)- 59,230

காா்மேகம் (நாதக)- 7,068

வேட்பாளா்கள்- 15

மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,19,553

பதிவான வாக்குகள் - 2,01,061

தொடர்புடையது

