கோயம்புத்தூர்

கோவை மாவட்டத்திலுள்ள 10 தொகுதிகளில் நோட்டாவுக்கு பதிவாகும் வாக்குகள் சரிவு

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் கோவை மாவட்டத்தில் நோட்டாவுக்கு பதிவான வாக்கு சதவீதம் குறைந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

Updated On :6 மே 2026, 2:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் கோவை மாவட்டத்தில் நோட்டாவுக்கு பதிவான வாக்கு சதவீதம் குறைந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

தோ்தலில் போட்டியிடும் யாருக்கும் வாக்களிக்க விரும்பவில்லை என்பதை மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் பதிவு செய்யும் வசதி, உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 2014-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தோ்தலில் 1.1 சதவீத வாக்குகள் நோட்டாவுக்கு விழுந்தன.

கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளில் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில்தான் நோட்டாவுக்கு அதிகபட்சமாக 2,116 வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்தத் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளா்கள் எண்ணிக்கை 4.22 லட்சம் என்பதால் இங்கு கூடுதல் வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. கடந்த 2021 தோ்தலில் இந்தத் தொகுதியில் 2,892 வாக்குகள் நோட்டாவுக்கு பதிவாகியிருந்தன.

இதைத்தொடா்ந்து கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் 1,717 வாக்குகளும், சூலூரில் 1,353 வாக்குகளும், சிங்காநல்லூரில் 1,346 வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. கோவை வடக்கில் 1,020 வாக்குகளும், தொண்டாமுத்தூரில் ஆயிரம் வாக்குகளும் பதிவான நிலையில், மற்ற தொகுதிகளில் ஆயிரத்துக்கும் குறைவான வாக்குகள் பதிவாகின. வால்பாறையில் குறைந்தபட்சமாக நோட்டாவுக்கு 675 வாக்குகள் பதிவாகின.

கோவை மாவட்டத்திலுள்ள 10 தொகுதிகளிலும் சோ்த்து இந்தத் தோ்தலில் 11,674 வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. அதேநேரம் கடந்த 2021 தோ்தலில் 10 தொகுதிகளிலும் சோ்த்து 19,145 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. கடந்த தோ்தலுடன் ஒப்பிடும்போது மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் தற்போது நோட்டாவுக்கு குறைந்த அளவே வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 2021 தோ்தலில் 2,733 வாக்குகள் பதிவான நிலையில், தற்போது வெறும் 839 வாக்குகளே பதிவாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோவை மாவட்டத்தில் 2026 மற்றும் 2021 தோ்தல்களில் நோட்டாவுக்கு பதிவான வாக்குகள் விவரம்:

தொகுதி 2026 2021

மேட்டுப்பாளையம் -- 839 ------- 2733

சூலூா் --- 1,353 ----- 2610

கவுண்டம்பாளையம் -- 2,116 .......................... 2892

கோவை வடக்கு ......... 1,020 ................. 1701

தொண்டாமுத்தூா் ........ 1,000 .............................. 1,635

கோவை தெற்கு ....... 759 ............................. 901

சிங்காநல்லூா் .............. 1,346 ...................................... 1,432

கிணத்துக்கடவு ............... 1,717 ....................................... 2,280

பொள்ளாச்சி ................ 849 .......................................... 1546

வால்பாறை .............. 675 ...................................... 1,415

