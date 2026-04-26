தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 11.17 லட்சம் வாக்குகள் பதிவு

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள 6 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 11,17,478 போ் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்துள்ளனா்.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 8:36 pm

விளாத்திகுளம் தொகுதியில் 2,04,982 வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில் 1,72,555 வாக்குகளும் (84.18%), ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் 2,14,268 வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில் 1,73,479 வாக்குகளும் (80.96 %), தூத்துக்குடி தொகுதியில் 2,50,587 வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில் 2,02,770 வாக்குகளும் ( 80.92%), கோவில்பட்டி தொகுதியில் 2,41,660 வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில் 1,91,807 வாக்குகளும் (79.37%), ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் 2,43,756 வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில் 1,93,182 வாக்குகளும் (79.25%), திருச்செந்தூா் தொகுதியில் 2,32,933 வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில் 1,83,685 வாக்குகளும் (78.86%) பதிவாகியுள்ளன.

மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளிலும் சோ்த்து 5,35,418 ஆண்கள், 5,81,949 பெண்கள், 111 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என மொத்தமாக 11,17,478 போ் (80.5%) வாக்களித்துள்ளனா். மாவட்டத்தில் ஆண்களை விட பெண்கள் வாக்குகள் கூடுதலாக பதிவாகியுள்ளன.

கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலை காட்டிலும் 2026 பேரவைத் தோ்தலில் கூடுதலாக 66,372 வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

தொகுதி 2021 2026 கூடுதல் பதிவு

  • விளாத்திகுளம் 1,66,133 1,72,555 6,422

  • தூத்துக்குடி 1,88,407 2,02,770 14,363

  • திருச்செந்தூா் 1,74,536 1,83,685 9,149

  • ஸ்ரீவைகுண்டம் 1,64,386 1,73,479 9,093

  • ஓட்டப்பிடாரம் 1,77,840 1,93,182 15,342

  • கோவில்பட்டி 1,79,804 1,91,807 12,003

  • மொத்தம் 10,51,106 11,17,478 66,372

தொடர்புடையது

சேலம் மாவட்டத்தில் 90.7% வாக்குப்பதிவு

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 90% வாக்குகள் பதிவாக வாய்ப்பு: ஆட்சியா்

தருமபுரி மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளில் 83 வேட்பாளா்கள்!

வேட்புமனு பரிசீலனை: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 121 மனுக்கள் ஏற்பு, 67 மனுக்கள் தள்ளுபடி

கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
