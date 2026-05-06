Dinamani
மே 8-இல் 19 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை!பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகள் தாமதமாக வாய்ப்பு?தேர்தல் நடைமுறை விதிகள் இன்று மாலையுடன் நிறைவு!2025-26 நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ. 23.40 லட்சம் கோடி!அமெரிக்காவில் இந்திய முதலீடுகள் அதிகரிப்பு!
/
சேலம்

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 தொகுதிகளில் தவெக 8,75,409 வாக்குகள் பெற்றுள்ளன

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் 5-இல் வெற்றிபெற்றுள்ள தவெக 8 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 409 வாக்குகள் பெற்றுள்ளன.

News image
Updated On :6 மே 2026, 2:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் 5-இல் வெற்றிபெற்றுள்ள தவெக 8 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 409 வாக்குகள் பெற்றுள்ளன.

சேலம் மாவட்டத்தில் சேலம் தெற்கு, சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு, ஏற்காடு (தனி), வீரபாண்டி, ஆத்தூா் (தனி), கெங்கவல்லி (தனி), சங்ககிரி, மேட்டூா், ஓமலூா், எடப்பாடி ஆகிய 11 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் தொகுதிவாரியாக தவெக பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

சேலம் வடக்கு தொகுதியில் சிவகுமாா் 85,710 வாக்குகளும், சேலம் தெற்கு தொகுதியில் விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன் 91,371 வாக்குகளும், சேலம் மேற்கு தொகுதியில் லட்சுமணன் 1,20,407 வாக்குகளும், வீரபாண்டி பழனிவேல் 79,907 வாக்குகளும், ஓமலூா் தொகுதியில் அதியமான் 97,707 வாக்குகளும், ஆத்தூா் (தனி) தொகுதியில் செல்வபாரதி 65,525 வாக்குகளும், கெங்கவல்லி (தனி) தொகுதியில் சுஜாதா 55,291 வாக்குகளும், சங்ககிரி தொகுதியில் செந்தில்குமாா் 77,825 வாக்குகளும், மேட்டூா் தொகுதியில் செல்வம் 65,260 வாக்குகளும், ஏற்காடு (தனி) லட்சுமி ஜனாா்த்தனன் 85,583 வாக்குகளும், எடப்பாடி தொகுதியில் தவெக ஆதரவு சுயேச்சை வேட்பாளா் பிரேம்குமாா் 50,823 வாக்குகளும் பெற்றனா்.

இதன்மூலம் முதல்முறையாக களம்கண்ட தவெக, சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 தொகுதிகளில் மொத்தம் 8 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 409 வாக்குகள் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

கடலூா் மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளை கைப்பற்றியது திமுக கூட்டணி! அதிமுக 3, தவெக ஒரு இடங்களில் வெற்றி

கடலூா் மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளை கைப்பற்றியது திமுக கூட்டணி! அதிமுக 3, தவெக ஒரு இடங்களில் வெற்றி

பா்கூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

பா்கூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

அந்தியூரில் அதிமுக வேட்பாளா் பி. ஹரிபாஸ்கா் வெற்றி

அந்தியூரில் அதிமுக வேட்பாளா் பி. ஹரிபாஸ்கா் வெற்றி

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 11.17 லட்சம் வாக்குகள் பதிவு

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 11.17 லட்சம் வாக்குகள் பதிவு

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு