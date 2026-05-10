கோவை அருகே காட்டு யானை துரத்தியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த வியாபாரி பலத்த காயமடைந்தாா்.
கோவை மாவட்டம், இக்கரை போளுவாம்பட்டி, முட்டத்துவயல், காஞ்சி வீதியைச் சோ்ந்தவா் ஆறுச்சாமி (54). இவா் பூண்டி வெள்ளிங்கிரி கோயில் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று தேநீா் வியாபாரம் செய்து வருகிறாா். வழக்கம்போல சனிக்கிழமை அதிகாலை இருசக்கர வாகனத்தில் வியாபாரத்துக்காக பூண்டி நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தாா்.
போளுவாம்பட்டி வனச் சரகம், வெள்ளபதி பிரிவுக்குள்பட்ட முள்ளங்காடு சோதனைச் சாவடி பகுதியில் சென்றபோது, சாலையோரம் நின்றிருந்த காட்டு யானை அவரை திடீரென துரத்தியுள்ளது. இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த ஆறுச்சாமி, தப்பிக்க முயன்றபோது நிலைதடுமாறி இருசக்கர வாகனத்திலிருந்து கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்தாா்.
அந்த வழியாக வந்தவா்கள் அவரை மீட்டு, பூண்டி அடிவாரத்தில் உள்ள முதலுதவி மையத்தில் சோ்த்தனா்.
அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பின் தீவிர சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டாா். இச்சம்பவம் தொடா்பாக வனத் துறையினா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
