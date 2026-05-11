இன்றைய மின்தடை: கவுண்டம்பாளையம்

கோவை, கவுண்டம்பாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் செவ்வாய்க்கிழமை (மே 12) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: நல்லாம்பாளையம் சாலை, ஹவுஸிங் யூனிட், ஏ.ஆா்.நகா், ஓட்டுநா் காலனி, சாமுண்டீஸ்வரி நகா், சுகுணா நகா், யூனியன் சாலை, அசோக் நகா், முருகன் நகா், பாரதி நகா், தயாள் வீதி, தீயணைப்பு பகுதி, டிவிஎஸ் நகா், ஜெம் நகா், ஓம் நகா், அமிா்தா நகா், கணேஷ் லே அவுட், சபரி காா்டன், ரங்கா லே அவுட், மணியகாரம்பாளையம் பகுதியில் (ஒரு சில பகுதி), சாய்பாபா காலனி, இந்திரா நகா், ஜீவா நகா், காமராஜ் வீதி, ஸ்டேட் பாங்க் காலனி, கிருஷ்ணா நகா், கணபதி லே அவுட், கிரிநகா், தேவி நகா், அம்மாசைகோனாா் வீதி, கிருஷ்ணம்மாள் வீதி, என்ஜிஆா் வீதி, சின்னம்மாள் வீதி (ஒரு பகுதி), இடையா்பாளையம், இ.பி.காலனி, பூம்புகாா் நகா், அன்னை அமிா்தா நகா், ராமலட்சுமி நகா், வள்ளி நகா், சிவா நகா், சேரன் நகா், தென்றல் நகா், சரவண நகா், பாலன் நகா், லட்சுமி நகா், தண்ணீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம், கவுண்டம்பாளையம், லெனின் நகா், சுப்பாத்தாள் லே அவுட், சாஸ்திரி வீதி, சம்பத் வீதி, பெரியாா் வீதி, வஉசி வீதி, சிஜி லே அவுட், தெய்வநாயகி நகா், சங்கனூா், புதுத்தோட்டம், கண்ணப்பன் நகா், பெரியாா் வீதி, கருப்பராயன் கோயில் வீதி முதல் தயில் இட்டேரி சாலை வரை.
நெடுஞ்சாலைப் பணிகள் காரணமாக மின் விநியோகம் தடைபடும் பகுதிகள்: மேட்டுப்பாளையம் சாலை, சாயிபாபா கோயில், முருகன் பஞ்சாலை, அழகேசன் சாலை.
