போதை மருந்துகள் மற்றும் கள்ளச் சாராயத்தின் விற்பனையைத் தடுக்க போலீஸாா் தொடா் சோதனைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை செயல்பாடுகள் குறித்து மாதாந்திர ஆய்வு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கே. காா்த்திகேயன், காவல் துணை ஆணையா்கள் காா்த்திகேயன், தேவநாதன், துணை ஆணையா் (கலால்) முருகேசன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் பேசியதாவது: முதல்வரின் உத்தரவின்படி, மாவட்டத்தில் வழிப்பாட்டுத் தலங்கள், பள்ளிகள், பேருந்து நிலையங்களின் அருகில் (500 மீட்டருக்குள்) இருந்த 69 மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், போதைப் பொருள்கள், கள்ளச் சாராயத்தின் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், விடுதிகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களுக்கு அருகில் தொடா் சோதனைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மதுக்கடைகளில் அதிகபட்ச சில்லறை விலையை மீறி மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படாததை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
21 வயது பூா்த்தியாகாத நபா்களுக்கு டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பாா்களில் மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படவோ, வழங்கப்படவோ கூடாது. இதை போலீஸாா் தீவிரமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
சட்டவிரோதமாக செயல்படும் பாா்களை கண்டறிந்து உடனடி அவற்றை மூடுவதுடன், சிறு கடைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெறும் கள்ளச் சந்தை விற்பனையையும் தடுக்க வேண்டும்.
கல்வி நிறுவனங்களில் மது மற்றும் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டுக்கு எதிராக விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை தொடா்ந்து நடத்த வேண்டும். போதை மீட்புத் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் சுகாதாரத் துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா். இக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளா் கோவிந்தராஜ் உள்பட அரசு துறை அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.