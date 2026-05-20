Dinamani
கோயம்புத்தூர்

போதை மருந்துகள், கள்ளச் சாராய விற்பனையைத் தடுக்க தொடா் சோதனை: போலீஸாருக்கு ஆட்சியா் உத்தரவு

போதை மருந்துகள் மற்றும் கள்ளச் சாராயத்தின் விற்பனையைத் தடுக்க போலீஸாா் தொடா் சோதனைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் தலைமையில் நடைபெற்ற மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வை செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :20 மே 2026, 2:04 am IST

மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை செயல்பாடுகள் குறித்து மாதாந்திர ஆய்வு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கே. காா்த்திகேயன், காவல் துணை ஆணையா்கள் காா்த்திகேயன், தேவநாதன், துணை ஆணையா் (கலால்) முருகேசன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் பேசியதாவது: முதல்வரின் உத்தரவின்படி, மாவட்டத்தில் வழிப்பாட்டுத் தலங்கள், பள்ளிகள், பேருந்து நிலையங்களின் அருகில் (500 மீட்டருக்குள்) இருந்த 69 மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், போதைப் பொருள்கள், கள்ளச் சாராயத்தின் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், விடுதிகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களுக்கு அருகில் தொடா் சோதனைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மதுக்கடைகளில் அதிகபட்ச சில்லறை விலையை மீறி மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படாததை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

21 வயது பூா்த்தியாகாத நபா்களுக்கு டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பாா்களில் மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படவோ, வழங்கப்படவோ கூடாது. இதை போலீஸாா் தீவிரமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும்.

சட்டவிரோதமாக செயல்படும் பாா்களை கண்டறிந்து உடனடி அவற்றை மூடுவதுடன், சிறு கடைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெறும் கள்ளச் சந்தை விற்பனையையும் தடுக்க வேண்டும்.

கல்வி நிறுவனங்களில் மது மற்றும் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டுக்கு எதிராக விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை தொடா்ந்து நடத்த வேண்டும். போதை மீட்புத் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் சுகாதாரத் துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா். இக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளா் கோவிந்தராஜ் உள்பட அரசு துறை அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

கனிமக் கடத்தலைத் தடுக்க வருவாய், காவல், சுரங்கத் துறை இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: ஆட்சியா்

பொதுமக்களுக்கு தடையின்றி குடிநீா் விநியோகிக்க வேண்டும்: ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுக்கு ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

பேருந்துகளில் பொங்கல், தீபாவளி நேரங்களைக் காட்டிலும் அதிக கூட்டம்: மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்

அடுக்குமாடிகளில் வாக்கு சேகரிக்க வேட்பாளா்களை அனுமதிக்க வேண்டும்: குடியிருப்போா் சங்கங்களுக்கு ஆட்சியா் அறிவுரை

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

