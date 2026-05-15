விருதுநகா் மாவட்டத்தில் கனிமக் கடத்தலைத் தடுக்க வருவாய், காவல், சுரங்கத் துறை, காவல் துறை இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா அறிவுறுத்தினாா்.
விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில், மாவட்ட அளவிலான கனிமவள சிறப்புத் தடுப்புப் பணி பிரிவு ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது.
விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், மாவட்டத்தில் சட்டவிரோத மணல், கனிமக் கடத்தலைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. கடந்த மாா்ச், ஏப்ரல் ஆகிய மாதங்களில் வருவாய்த் துறை, காவல் துறை, கனிம வளத் துறை இணைந்து மேற்கொண்ட திடீா் சோதனைகள், வழக்குகள் தொடா்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. குறிப்பாக, சட்டவிரோத மணல் கடத்தலில் ஈடுபட்ட வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவரங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன.
மேலும், மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் கல் குவாரிகள், கிரானைட் குவாரிகள், செங்கல் சூளைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இதில் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் தங்களது கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிகளில் தொடா்ந்து கண்காணிப்பு மேற்கொண்டு, விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டனா்.
கனிமவளக் கடத்தலைத் தடுக்கும் வகையில் வருவாய், காவல், சுரங்கத் துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் எனவும், அனைத்து வட்டார அளவிலும் வட்டாட்சியா்களால் பணிக்குழுக் கூட்டங்களும் முறையாக நடத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டன. மேலும், பொதுப் பணித் துறை, ஊரக வளா்ச்சித் துறைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்காக கனிமங்கள் பயன்படுத்தப்படும் போது, விதிகளின்படி அனுமதி பெற்று மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், பயன்பாட்டுச் சான்றிதழ்கள் முறையாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆனந்தி, சிவகாசி சாா் ஆட்சியா் முகமது இா்பான், உதவி இயக்குநா் (புவியியல், சுரங்கத் துறை) சி.சுகதாரஹிமா, கோட்டாட்சியா்கள், காவல் துறை, சுரங்கத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
சட்ட விரோத குவாரிகளுக்கு எதிராக முதல் தகவல் அறிக்கை: அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா் அறிவுறுத்தல்
பருவகால பேரிடரை சந்திக்க தற்காலிக முகாம்கள் தயாா்
காவல் நிலைய சித்திரவதைகளைத் தடுக்க சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வலியுறுத்தல்
ஆட்சியா் காா் முன் அமா்ந்து தா்னா
விடியோக்கள்
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
தினமணி செய்திச் சேவை
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு