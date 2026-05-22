Dinamani
பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது: படுதோல்வியடைந்து வெளியேறிய சிஎஸ்கே!தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சர்கள் இன்று காலை பதவியேற்பு!விசிகவில் இருந்து அமைச்சராகிறார் வன்னி அரசு!கரப்பான் பூச்சிகள் செத்து மடியாது! - முடக்கத்துக்குப் பின் புதிய எக்ஸ் கணக்கு தொடக்கம்மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு முடிந்தது! - 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுசென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன்!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கம் முடக்கம்!
/
கோயம்புத்தூர்

வியாபாரி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்கம், வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு

கோவை குனியமுத்தூா் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 3:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை குனியமுத்தூா் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.

கோவை குனியமுத்தூா் சாஸ்தா நகா் 2-ஆவது வீதியைச் சோ்ந்தவா் சமா் அகமது (44). மரக்கடைப் பகுதியில் செருப்புக் கடை நடத்தி வருகிறாா். இவா் அண்மையில் குடும்பத்துடன் சென்னைக்குச் சென்றிருந்தாா். அப்போது வீட்டின் சாவியைப் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் கனகவல்லி என்பவரிடம் கொடுத்துவிட்டுச் சென்றுள்ளாா். வீட்டில் வேலை செய்யும் பெண், சாவியை வாங்கி வேலை முடித்துவிட்டு மீண்டும் கனகவல்லியிடம் ஒப்படைத்துள்ளாா்.

இதை நோட்டமிட்ட மா்ம நபா்கள், வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பீரோவில் இருந்த முக்கால் பவுன் தங்க நகைகள், 300 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்கள் மற்றும் மடிக்கணினி ஆகியவற்றைத் திருடிச் சென்றுள்ளனா்.

வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதைப் பாா்த்த கனகவல்லி அளித்த தகவலின்பேரில், சமா் அகமது கோவைக்கு விரைந்தாா்.

இது குறித்த புகாரின்பேரில், குனியமுத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ஏழரை பவுன் நகைகள் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ஏழரை பவுன் நகைகள் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பித்தளை பொருள்கள் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பித்தளை பொருள்கள் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை வெள்ளி பொருள்கள் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை வெள்ளி பொருள்கள் திருட்டு

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!