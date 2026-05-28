கோயம்புத்தூர்

பினராயி விஜயன் வீடுகளில் சோதனை: கோவையில் கம்யூ. கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

கேரள முன்னாள் முதல்வா் பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது மகனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியதைக் கண்டித்து கோவையில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

கோவை பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம் முன் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்திய மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா்.

Updated On :28 மே 2026, 12:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கேரள முன்னாள் முதல்வா் பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது மகனுக்கு சொந்தமான 10-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத் துறையினா் புதன்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா். இந்நிலையில், அமலாக்கத் துறை சோதனையைக் கண்டித்து கோவையில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே உள்ள பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம் முன் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளா் பத்மநாபன் தலைமை தாங்கினாா். இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சிகளைக் கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. இதில் 50-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

