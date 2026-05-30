கோயம்புத்தூர்

சிறுமியிடம் அநாகரீகமாக பேசிய தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது

Updated On :31 மே 2026, 1:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவையில் 13 வயது சிறுமியிடம் அநாகரீகமாக பேசிய தொழிலாளியை போலீஸாா் போக்ஸோ வழக்கில் கைது செய்தனா்.

கோவையைச் சோ்ந்த 13 வயது சிறுமி தனது வீட்டின் அருகே நண்பா்களுடன் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் விளையாடிக் கொண்டிருந்துள்ளாா். அப்போது, அங்கு வந்த நபா் சிறுமியின் உடல் தொடா்பாக அநாகரீகமாக பேசியுள்ளாா். இது குறித்து தனது பெற்றோரிடம் அந்த சிறுமி கூறியுள்ளாா்.

இது தொடா்பாக கோவை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் சிறுமியின் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா். போலீஸாா் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அந்த நபா் கோவை - திருச்சி சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த கூலித் தொழிலாளி ஜான் பீட்டா் (53) என்பதும், சிறுமியிடம் அநாகரீகமாக பேசியதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், ஜான் பீட்டரை கைது செய்தனா்.

