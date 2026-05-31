Dinamani
ஐபிஎல்! தொடர்ந்து 2 ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி!வேலூரில் 106 டிகிரி! 14 இடங்களில் சதமடித்த வெய்யில்!எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் தவெக வெற்றி பெற்றிருக்கும் : அமைச்சர் அருண்ராஜ் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை : ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாட்டில் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஆதவ் அர்ஜுனா துரந்தராக மாறாமல் இருந்தால் நல்லது: பிரேமலதா விஜயகாந்த்இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் என். எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி பொறுப்பேற்பு!கடற்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அட்மிரல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் பொறுப்பேற்புதிருப்பதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சாமி தரிசனம்
/
கோயம்புத்தூர்

3 கிலோ கஞ்சா, 180 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்: 6 இளைஞா்கள் கைது

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :1 ஜூன் 2026, 12:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை மாநகரப் பகுதிகளில் கஞ்சா, போதை மாத்திரைகள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 6 இளைஞா்களைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 3 கிலோ கஞ்சா, 180 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

கோவை, பெரியகடை வீதி போலீஸாா் உக்கடம் பகுதியில் ரோந்து பணியில் கடந்த சனிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் நின்று கொண்டிருந்த 3 இளைஞா்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், அவா்கள் உக்கடத்தைச் சோ்ந்த சந்துரு (23), கண்ணன் (19), விஸ்வா (24) என்பதும், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, 3 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 1.50 கிலோ கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

சாய்பாபா காலனி போலீஸாா் ஜீவா நகரில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அங்கு சந்தேகம் ஏற்படும்படி நின்றிருந்த 2 பேரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டபோது, அவா்கள் கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரைகள் விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. விசாரணையில், அவா்கள் கோவை, கே.கே.புதூரைச் சோ்ந்த பூபதி (28), கவுண்டம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த பாலகணேஷ் (36) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, 2 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 100 கிராம் கஞ்சா, 180 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

இதேபோல, புலியகுளம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த அம்மன்குளத்தைச் சோ்ந்த கோகுல்நாத் (29) என்பவரைக் கைது செய்த ராமநாதபுரம் போலீஸாா், அவரிடமிருந்த 1.40 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

சித்தோட்டில் 6.400 கிலோ கஞ்சா, கைத்துப்பாக்கி பறிமுதல்

சித்தோட்டில் 6.400 கிலோ கஞ்சா, கைத்துப்பாக்கி பறிமுதல்

கஞ்சா, புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்; 3 போ் கைது

கஞ்சா, புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்; 3 போ் கைது

2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 4 போ் கைது

2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 4 போ் கைது

குமரியில் 2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இருவா் கைது

குமரியில் 2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இருவா் கைது

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்