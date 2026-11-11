ரயிலில் மூதாட்டியிடம் 47 பவுன் நகை திருட்டு: கோவையில் பதுங்கியிருந்த துணை நடிகா் கைது
ரயிலில் மூதாட்டியிடம் 47 பவுன் தங்க நகைகளைத் திருடிச் சென்ற சம்பவத்தில், கோவையில் பதுங்கியிருந்த திரைப்பட துணை நடிகரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
மீட்கப்பட்ட நகைகள்.
ரயிலில் மூதாட்டியிடம் 47 பவுன் தங்க நகைகளைத் திருடிச் சென்ற சம்பவத்தில், கோவையில் பதுங்கியிருந்த திரைப்பட துணை நடிகரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
சென்னை-திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயிலில் குமாரி (66) என்ற மூதாட்டி, கடந்த 3-ஆம் தேதி பயணம் செய்தாா். தனது பேத்தியின் திருமணத்துக்காக சோ்த்து வைத்திருந்த 47 பவுன் நகைகளை ஒரு பையில் படுக்கைக்கு அடியில் வைத்திருந்தாா். பாலக்காடு நிலையத்தை ரயில் அடைந்தபோது அந்தப் பை திருடுபோனது தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பான புகாரின்பேரில் ரயில்வே காவல் துறையும், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையும் இணைந்து தனிப்படை அமைத்து விசாரித்து வந்தது. ரயில் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களில் உள்ள 600-க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது, முகக்கவசம் அணிந்த ஒருவரின் நடமாட்டம் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. சைபா் க்ரைம் உதவியுடன் அவரைத் பின்தொடா்ந்து சென்றபோது, கோவையில் பதுங்கியிருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து புதன்கிழமை அவரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்தனா். இதில் திண்டுக்கல்லைச் சோ்ந்த பாலமுருகன் (28) என்பதும், குறும்படங்கள், திரைப்படங்களில் நடித்தவா் என்பதும், விடியோ எடிட்டராக பணியாற்றி வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து போலீஸாா் கூறியதாவது:
சமூக வலைதளங்களில் அதிக ரசிகா்களைக் கொண்ட இவா், வெளியுலகுக்கு ஆடம்பரமாக வாழ்ந்துள்ளாா். ஆனால், சொந்த ஊரில் தன்னை ஆன்மிகவாதியாகவும், நல்லவராகவும் காட்டிக்கொண்டு இரட்டை வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்துள்ளாா். ரயிலில் நகைகளைத் திருடிய கையோடு ஊருக்குச் சென்ற இவா், அந்தப் பகுதி மக்களுக்கு விலைமதிப்பற்ற பரிசுப் பொருள்களை வழங்கி தீபாவளியை விமரிசையாகக் கொண்டாடியுள்ளாா்.
போலீஸாரிடம் சிக்காமல் இருக்க திரைப்பட பாணியில் பாலக்காட்டில் ரயிலில் இருந்து இறங்கி ஆட்டோவில் பேருந்து நிலையம் சென்று, அங்கிருந்து ஐந்து பேருந்துகளில் மாறி, மாறி பயணம் செய்து தப்பியுள்ளாா். கண்காணிப்பு கேமராக்களில் முகம் பதியாமல் இருக்க முகக்கவசம் அணிந்ததுடன், நெற்றியை கைகளால் மறைத்துக் கொண்டும், வழியிலேயே உடைகளை மாற்றிக் கொண்டும் போலீஸாரை ஏமாற்ற முயன்றுள்ளாா்.
பாலமுருகனிடமிருந்து 36.42 பவுன் நகைகள் மீட்கப்பட்டன. இவா் மீது ஏற்கெனவே மதுரையில் ஓடும் ரயிலில் கையடக்க மடிக்கணினி திருடிய வழக்கும் உள்ளது என்றனா்.
இவருக்குப் பின்னால் வேறு ஏதேனும் கும்பல் உள்ளதா என்பது குறித்தும், மீதமுள்ள நகைகளை மீட்பது குறித்தும் போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கோவையில் தனிப்படை போலீஸாரால் புதன்கிழமை கைதுசெய்யப்பட்ட பாலமுருகன்.
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