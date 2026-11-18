கோவை அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில் ரூ.21 கோடியில் விடுதிக் கட்டடம்: முதல்வா் காணொலி மூலம் திறந்துவைத்தாா்
கோவை அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில் ரூ.21 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விடுதிக் கட்டடத்தை முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் காணொலிக் காட்சி மூலம் புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
கோவை அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய விடுதிக் கட்டடத்தை புதன்கிழமை பாா்வையிட்ட அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா்.
கோவை அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில் ரூ.21 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விடுதிக் கட்டடத்தை முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் காணொலிக் காட்சி மூலம் புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
இதையடுத்து, பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா், விடுதிக் கட்டடத்தில் குத்துவிளக்கேற்றி வைத்து பாா்வையிட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: இந்தக் கூடுதல் விடுதிக் கட்டடம் தரைத்தளம், முதல் தளம் மற்றும் இரண்டாம் தளம் என மூன்று தளங்களைக் கொண்டதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தரைத்தளத்தில் 32 மாணவா்கள் தங்கும் அறைகள், சமையலறை, விடுதிக் காப்பாளா் அறை, உணவருந்தும் அறை, 4 கழிவறைகளும், முதல் தளத்தில் 35 மாணவா்கள் தங்கும் அறைகள், படிப்பறை, தொலைக்காட்சிக் கூடம் மற்றும் 4 கழிவறைகளும், இரண்டாம் தளத்தில் 35 மாணவா்கள் தங்கும் அறைகள், படிப்பறை மற்றும் 4 கழிவறைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாணவா்களின் நலன் காக்க தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் இதுபோன்ற திட்டங்களை மாணவா்கள் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு கல்வி, வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், பொதுப் பணித் துறை செயற்பொறியாளா் ரேவதி, அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி முதல்வா் புருசோத்தமன், கல்லூரி பேராசிரியா்கள், விரிவுரையாளா்கள், மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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