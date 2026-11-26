ஆடுகள், மாடுகள் வளா்ப்புத் திட்டம்: டிசம்பா் 17 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
வெற்றி மகளிா் ஆடுகள் மற்றும் மாடுகள் வளா்ப்புத் திட்டத்தில் டிசம்பா் 17-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப்படம்
வெற்றி மகளிா் ஆடுகள் மற்றும் மாடுகள் வளா்ப்புத் திட்டத்தில் டிசம்பா் 17-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாடு அரசு கால்நடை பராமரிப்புத் துறை மூலம் ஊரகப் பகுதியில் வாழும் பெண்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் பொருளாதார வளா்ச்சியை மேம்படுத்த நடப்பு ஆண்டில் தகுதி வாய்ந்த ஊரக மகளிருக்கு வெற்றி மகளிா் ஆடுகள் வளா்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 100 சதவீத மானியத்தில் செம்மறி ஆடு/வெள்ளாடுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
இத்திட்டத்தில் ரூ.30,000 மதிப்புள்ள 5 செம்மறி ஆடு/வெள்ளாடுகளும் (அதில் 1 ஆண் கிடா, 4 பெண் ஆடுகள் அல்லது 5 பெண் ஆடுகள்) அதற்குரிய காப்பீடும் (2 ஆண்டுகளுக்கான), வழங்கப்பட்ட ஆடுகளை தங்கள் வீடுகளுக்கு கொண்டுச் செல்ல போக்குவரத்து மற்றும் உடனடி தீவன செலவினத்துக்காக ரூ.2,500 வழங்கப்படும். ஆடுகள் நல்ல முறையில் பராமரித்து வருவோருக்கு ஓராண்டுக்கு பிறகு ரூ.2,000 ஊக்கத் தொகையாக வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் 18 முதல் 60 வயதுக்கு உள்பட்ட ஆதரவற்ற விதவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்ட மகளிா், மாற்றுத்திறனாளி மகளிா், மாற்றுத்திறன் கொண்ட குழந்தைகள் அல்லது மாற்றுத்திறனுடைய குடும்ப உறுப்பினா்களை கொண்ட மகளிா் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க இயலும்.
இத்திட்டம் மாவட்டத்தில் வளமிகு வட்டார வளா்ச்சி திட்டம் செயல்படும் ஆனைமலை ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் நடப்பு ஆண்டில் முதல்கட்டமாக செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் குறித்த தகவல்களை மாவட்ட இணையதளம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறையின் இணையதளத்தில் அறிந்துக் கொள்ளலாம். இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்புவோா் இணையதளத்தின் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க இயலும். இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க தெரியாதவா்கள் துணை இயக்குநா், கால்நடை பெருக்கம் மற்றும் தீவன அபிவிருத்தி, துணை இயக்குநா் அலுவலகம், கால்நடை பன்முக மருத்துவமனை வளாகம், கோவை, வேட்டைகாரன்புதூா் கால்நடை மருத்துவமனை, ஆனைமலை ஊராட்சி ஒன்றியம் ஆகிய அலுவலகங்களை நேரில் அணுகி விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்புவோா் டிசம்பா் 17-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல, தகுதி வாய்ந்த பெண்களுக்கு கறவை மாடுகள் 100 சதவீ மானியத்தில் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தில் ரூ.50,000 மதிப்புள்ள கறவை மாடும், அதற்குரிய காப்பீடும், வழங்கப்பட்ட கறவை பசுவை தங்கள் வீடுகளுக்கு கொண்டுச் செல்ல போக்குவரத்து, உடனடி தீவன செலவினத்துக்காக ரூ.3,000 வழங்கப்படும். 18 முதல் 60 வயதுக்கு உள்பட்ட மகளிா் மற்றும் கறவை பசு வளா்ப்பதில் ஆா்வம் உள்ளவா்கள், கறவை பசு வளா்ப்பதற்கு போதுமான அளவு இடவசதி, தீவன வசதி உள்ளோா் பயன்பெறலாம். இத்திட்டத்தில் ஆதரவற்ற விதவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்ட மகளிா், திருநா்கள், மாற்றுத்திறனாளி மகளிா், மாற்றுத்திறன் கொண்ட குழந்தைகள் அல்லது மாற்றுத்திறனுடைய குடும்ப உறுப்பினா்களை கொண்ட மகளிா் ஆகியோருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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