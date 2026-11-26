நாளிதழ்களை படித்தாலே 60 % மதிப்பெண்களைப் பெற்றிடலாம்
போட்டித் தோ்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவா்கள் நாளிதழ்களை படித்தாலே 50 முதல் 60 சதவீத மதிப்பெண்களை பெற முடியும் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் கூறியுள்ளாா்.
தேசிய நூலக வார விழாவையொட்டி மாவட்ட மைய நூலகத்தில் புத்தகக் கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்துப் பாா்வையிடுகிறாா் மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா். உடன், முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் கோ.கிருஷ்ணப்பிரியா, மாவட்ட நூலக அலுவலா் இரா.நந்தகுமாா், என்சிபிஎச் மேலாளா
போட்டித் தோ்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவா்கள் நாளிதழ்களை படித்தாலே 50 முதல் 60 சதவீத மதிப்பெண்களை பெற முடியும் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் கூறியுள்ளாா்.
கோவை ஆா்.எஸ்.புரத்தில் உள்ள மாவட்ட மைய நூலகத்தில் 59-ஆவது தேசிய நூலக வார விழா வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. விழாவுக்கு மாவட்ட நூலக அலுவலா் இரா.நந்தகுமாா் தலைமை வகித்தாா். முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் கோ.கிருஷ்ணப்பிரியா, வாசகா் வட்டத் தலைவா் கஸ்தூரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாவட்ட மைய நூலகா் ந.ஜெயஸ்ரீ வரவேற்றாா். விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் பேசும்போது, இந்த நூலகத்துக்குள் நுழையும்போது நான் எனது ஊரான கா்நாடக மாநிலம், ஹாவேரி மாவட்டத்தின் தலைமை நூலகத்துக்குள் முதன்முதலில் நுழைந்தது நினைவுக்கு வருகிறது. இந்த நூலகம் சிறப்பான முறையில் பராமரிக்கப்படுகிறது. இங்கு மாணவா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கோவை மாவட்டத்தில் போட்டித் தோ்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவா்களின் எண்ணிக்கை வெகுவாக உயா்ந்துள்ளது. இந்த நூலகத்தையும், ஆடிஸ் வீதியில் உள்ள மாநகராட்சி அறிவுசாா் மையம், பெரியாா் அறிவுலகம் ஆகிய இடங்களையும் போட்டித்தோ்வுக்குத் தயாராகும் மாணவா்கள் அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனா். மாவட்ட மைய நூலகத்தில் போட்டித் தோ்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவா்களுக்கு தனியாக இட வசதி உருவாக்கப்படும்.
அதேபோல, வேலைவாய்ப்பு, தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மூலமாக இன்னொரு போட்டித் தோ்வு மையமும் அமைக்கப்படும். இவற்றுக்குத் தேவையான நூல்கள், வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும். தற்போதைய சூழலில் நூலகங்கள் என்பதன் கருத்தாக்கம் மாறிவிட்டது. போட்டித் தோ்வுக்குத் தயாராகும் மாணவா்கள், தாங்கள் எதைப் படிக்கப் போகிறோம் என்ற தெளிவுக்கு வருவது முக்கியம்.
தோ்வுக்குத் தயாராவதற்கான அடிப்படையான விஷயங்களை நூலகங்களில் இருந்து மட்டுமே பெற முடியும். அத்துடன் துணைப் பாடமாக நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். மாணவா்கள் அன்றாடம் நாளிதழ்களை வாசித்தாலே தோ்வில் 50 முதல் 60 சதவீதம் வரை மதிப்பெண்களை பெற்றலாம். மாவட்ட ஆட்சியா் பணி மட்டுமே மக்கள் சேவை என்று எண்ணக்கூடாது, ஒவ்வொரு அரசுப் பணியும் மக்களுக்கான சேவைதான்.
நான் தோ்வுக்குத் தயாராகும்போது, யுபிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி, வங்கித் தோ்வுகள் என 20 வகையான தோ்வுகளை எழுதினேன். பல தோ்வுகளை எழுதும்போது அவற்றில் தோ்ச்சி பெற்றால், நாம் சரியான பாதையில்தான் செல்கிறோம் என்ற நம்பிக்கை ஏற்படும். தோல்வி அடைந்தால் எங்கேயே தவறு செய்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து அதை சரி செய்துகொள்ள முடியும்.
தோ்வுக்குத் தயாராவது முதல் தோ்வு மையத்துக்கு குறித்த நேரத்துக்குச் சென்று அமருவது வரை எல்லாவற்றுக்கும் பயிற்சி வேண்டும். பயிற்சி தோ்வுகள் பல எழுதுவதைக் காட்டிலும் உண்மையாகவே போட்டித் தோ்வை எழுதும்போதுதான் நிறைய விஷயங்களை அறிந்துகொள்ள முடியும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில், எழுத்தாளா் சி.ஆா்.இளங்கோவன் பங்கேற்று வாழ்த்துரை வழங்கினாா். இரண்டாம் நிலை நூலகா் ஆா்.வித்யாபோஸ் நன்றி கூறினாா். நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையத்தின் மேலாளா் ஆா்.ரங்கராஜன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். முன்னதாக, மைய நூலக வளாகத்தில் டிசம்பா் 10-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிறுவனத்தின் புத்தகக் கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்த ஆட்சியா், போட்டித் தோ்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவா்களுடன் கலந்துரையாடினாா்.
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