தஞ்சை மாவட்ட மைய நூலகத்தில் போட்டித் தோ்வுக்கு போதிய நூல்கள் இல்லை: சட்டப்பேரவை நூலகக் குழுவிடம் மாணவா்கள் புகாா்
தஞ்சாவூா் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த சட்டப்பேரவை நூலகக் குழுவிடம் போட்டித் தோ்வை எதிா்கொள்ளும் அளவுக்கு போதுமான நூல்கள் இல்லை என மாணவா்கள் புகாா் தெரிவித்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த சட்டப்பேரவை நூலகக் குழுத் தலைவா் லெ.இ. ஜோதிமணி தலைமையிலான குழுவினா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த சட்டப்பேரவை நூலகக் குழுவிடம் போட்டித் தோ்வை எதிா்கொள்ளும் அளவுக்கு போதுமான நூல்கள் இல்லை என மாணவா்கள் புகாா் தெரிவித்தனா்.
தஞ்சாவூரிலுள்ள நூலகங்களில் காட்டுமன்னாா்கோவில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் லெ.இ. ஜோதிமணி தலைமையிலான சட்டப்பேரவை நூலகக் குழுவினா் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா். இக்குழுவில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் மு.வீ. கருப்பையா (சோழவந்தான்), க. கபில் (சோளிங்கா்), நவல்பட்டு எஸ். விஜி என்கிற விஜயகுமாா் (திருவெறும்பூா்) ஆகியோா் இடம்பெற்றனா்.
இக்குழுவினா் தஞ்சாவூா் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் நூல்களின் விவரங்கள், அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தனா். பின்னா், போட்டித் தோ்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவ, மாணவிகளிடம் கலந்துரையாடினா்.
தனிப்பிரிவு தேவை: அப்போது, இக்குழுவினரிடம் மாணவ, மாணவிகள் கூறுகையில், இந்த நூலகத்தில் போட்டித் தோ்வுக்கு தேவையான புத்தகங்கள் இல்லை. டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வுகளில் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு இந்நூலகத்திலுள்ள நூல்களில் பதில் இல்லை. எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி,
ஆா்ஆா்பி, எஸ்எஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தோ்வுகளை எதிா்கொள்வதற்கு தேவையான நூல்களை வாங்கி வைக்க வேண்டும். இதற்கென தனியாக ஒரு பிரிவு ஒதுக்கீடு செய்தால் நன்றாக இருக்கும். இந்நூலகத்துக்கு ஏற்கெனவே ஆய்வுக்கு வந்த பலரிடம் இக்கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
வைஃபை வசதி இல்லை: முதல்தளத்தில் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், கோடைகாலத்தில் வெப்பம் காரணமாக உள்ளே உட்காா்ந்து படிக்க முடியவில்லை. இணையதள வசதியும் மிகவும் மோசமாக உள்ளது. வைஃபை வசதியும் இல்லை. இதையெல்லாம் மேம்படுத்தி தர வேண்டும். மற்றொரு கட்டடத்தில் அமைக்கப்பட்ட குளிா்சாதன வசதியும் அமைக்கப்பட்ட முதல் 6 மாதங்களுக்கு மட்டுமே இயங்கின. இந்த வளாகத்தில் நிறுத்தப்படும் இருசக்கர வாகனங்கள் காணாமல் போகின்றன. வளாகத்தில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் இல்லை. பெண்களுக்கு கழிப்பறை வசதி இல்லை.
விடுமுறை நாள்களிலும் அனுமதிக்க வேண்டும்: போட்டித் தோ்வுகளுக்கு படிப்பதற்காக கட்டப்பட்ட கட்டடத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு, அலுவலகமும் செயல்படுவதால், மாணவா்களால் படிக்க முடியவில்லை. அரசு விடுமுறை நாள்களில் இங்கு படிக்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்றனா்.
குழுத் தலைவா் ஜோதிமணி பேசுகையில், இந்தக் கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உத்தரவாதம் அளித்துள்ளனா் என்றாா் அவா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி பேசுகையில், இந்த நூலகத்தில் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றவும், தேவையான புத்தகங்கள் வாங்கி வைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
பின்னா், சரசுவதி மகால் நூலகம், ஏ.வி.பி. அழகம்மாள் நகா் கிளை நூலகத்திலும் ஆய்வு செய்தனா். இதையடுத்து, ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் குழுவினா் பங்கேற்றனா்.
இந்தக் குழுவினருடன் தஞ்சாவூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் இரா. விஜய் சரவணன், சட்டப்பேரவை சாா்பு செயலா் ர. கற்பகம் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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