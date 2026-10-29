47,000 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சை
நாய்களுக்கான விலங்கினப் பிறப்பு கட்டுப்பாடு திட்டத்தின்கீழ் மாநகராட்சியில் 47,000 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
கோப்புப்படம்
நாய்களுக்கான விலங்கினப் பிறப்பு கட்டுப்பாடு திட்டத்தின்கீழ் மாநகராட்சியில் 47,000 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து மாநகராட்சி நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: கோவை மாநகராட்சியில் சுற்றித்திரியும் நாய்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் நாய்களுக்கான விலங்கினப் பிறப்பு கட்டுப்பாட்டுத் திட்டம் தீவிரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில், ஹெச்ஏஎஸ் நிறுவனத்தைச் சோ்ந்த கால்நடை மருத்துவா்கள் ஜிஸ்னா, ருஹி ஆகியோா் நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். மாநகராட்சிப் பகுதியில் 1,11,074 தெருநாய்கள் இருப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இதில், தற்போதுவரை சுமாா் 47,000 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், இத்திட்டத்துடன் நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி செலுத்துதல், பிற வெறிநோய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் கோவையை வெறிநோய் இல்லாத நகரமாக உருவாக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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