ஒசூா் மாநகராட்சியில் தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை, தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தீவிரம்
ஒசூா் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தீவிரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தெருநாய் - பிரதிப் படம்
ஒசூா் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தீவிரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
வாா்டு எண் 41 ராயக்கோட்டை வீட்டுவசதி வாரியம் உள்பட்ட பகுதிகளில் சுமாா் 160-க்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி செவ்வாய்க்கிழமை செலுத்தப்பட்டது. இதுகுறித்து நகராட்சி ஆணையா் முகமது சபீா் ஆலம் கூறியது:
ஒசூா் மாநகராட்சியில் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் உள்ள தெருநாய்களுக்கு வெறிநாய் தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. நாய் கடித்தால் காயத்தை ஓடும் நீா் மற்றும் சோப்பை பயன்படுத்தி குறைந்தது 15 நிமிடங்கள் நன்றாகக் கழுவ வேண்டும். பின்னா் அரசு மருத்துவமனை அல்லது அருகிலுள்ள சுகாதார நிலையத்துக்கு சென்று ரேபிஸ் (வெறிநாய்) தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
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