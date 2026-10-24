The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழகத்தில் இரு நாள்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை! அக். 26-இல் புயல் உருவாக வாய்ப்பு!கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ. 9,000 கோடி திரட்டுகிறது தமிழக அரசு!அருணாசல் எல்லையில் ரோந்துப் பாதைகளை சீன படைகள் பின்பற்றாததால் பதற்றம்: இந்தியாபாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்போம்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி முனீா்!ரூ. 84,084 கோடிக்கு ‘சமுத்ர மந்தன்’ திட்டம்: கடலுக்கு அடியில் எண்ணெய், எரிவாயு தேட வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

கருப்பைவாய்ப் புற்றுநோய் தடுப்பூசிப் பணி தீவிரம்

வடசேரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை பாா்வையிட்ட மாநகராட்சி ஆணையா் ஐஸ்வா்யா.

Updated On :

நாகா்கோவில் மாநகராட்சியில் பெண்களுக்கான கருப்பைவாய்ப் புற்றுநோயைத் தடுக்கும் எச்பிவி தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

வடசேரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்ட மாநகராட்சி ஆணையா் ஐஸ்வா்யா, பின்னா் கூறியதாவது:

நாகா்கோவில் மாநகரில் 14 முதல் 15 வயதுடைய மாணவிகளுக்குக் கருப்பைவாய்ப் புற்றுநோயைத் தடுக்கும் மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் (எச்பிவி) தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை 378 மாணவிகளுக்குத் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தகுதியுடைய மாணவிகள் அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்வதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், சுகாதாரத்துறை மற்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறையுடன் இணைந்து தொடா்ந்து விழிப்புணா்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. எனவே, நாகா்கோவில் மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் பெற்றோா்கள் மற்றும் பாதுகாவலா்கள், தங்கள் பகுதியில் உள்ள நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை அணுகி குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி இத்திட்டத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆத்தூா் பேரூராட்சியில் தேங்கிய மழைநீா் அகற்றம்

ஆத்தூா் பேரூராட்சியில் தேங்கிய மழைநீா் அகற்றம்

கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி முகாம்

கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி முகாம்

நாய் பிடிக்கும் பணியாளா்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாம்

நாய் பிடிக்கும் பணியாளா்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாம்

7,120 பெண் குழந்தைகளுக்கு கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் தொடங்கி வைப்பு

7,120 பெண் குழந்தைகளுக்கு கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் தொடங்கி வைப்பு

விடியோக்கள்

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

கண்ணும் கண்ணும் பாடல்!

கண்ணும் கண்ணும் பாடல்!