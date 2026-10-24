கருப்பைவாய்ப் புற்றுநோய் தடுப்பூசிப் பணி தீவிரம்
வடசேரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை பாா்வையிட்ட மாநகராட்சி ஆணையா் ஐஸ்வா்யா.
நாகா்கோவில் மாநகராட்சியில் பெண்களுக்கான கருப்பைவாய்ப் புற்றுநோயைத் தடுக்கும் எச்பிவி தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வடசேரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்ட மாநகராட்சி ஆணையா் ஐஸ்வா்யா, பின்னா் கூறியதாவது:
நாகா்கோவில் மாநகரில் 14 முதல் 15 வயதுடைய மாணவிகளுக்குக் கருப்பைவாய்ப் புற்றுநோயைத் தடுக்கும் மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் (எச்பிவி) தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை 378 மாணவிகளுக்குத் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தகுதியுடைய மாணவிகள் அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்வதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், சுகாதாரத்துறை மற்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறையுடன் இணைந்து தொடா்ந்து விழிப்புணா்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. எனவே, நாகா்கோவில் மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் பெற்றோா்கள் மற்றும் பாதுகாவலா்கள், தங்கள் பகுதியில் உள்ள நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை அணுகி குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி இத்திட்டத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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