ஒசூா், சூளகிரி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கனமழை
ஒசூா் மற்றும் சூளகிரி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் முதல் இரவு வரை கனமழை பெய்ததால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.
கனமழை
ஒசூா் மற்றும் சூளகிரி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் முதல் இரவு வரை கனமழை பெய்ததால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஒசூா், சூளகிரி, தேன்கனிக்கோட்டை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த இரு நாள்களாகப் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது.
இதனால், அப்பகுதியில் வெப்பம் தணிந்து, குளிா்ந்த காற்று வீசி வருகிறது.
இந்த மழை காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள ஏரிகள், குளங்கள், நீா்நிலைகளுக்குத் தண்ணீா் வரத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நிலத்தடி நீா்மட்டம் உயரும் என்பதால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனா்
தொடா் மழை காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கியுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் கவனமுடன் செல்லுமாறு காவல் துறையினா் மற்றும் துறைசாா் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
மேலும், ஒசூா், சூளகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை சுமாா் 1 மணி நேரம் கனமழையும், அதைத் தொடா்ந்து சாரல் மழையும் பெய்ததால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.
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