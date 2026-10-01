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ஒசூா், சூளகிரி பகுதிகளில் 2 நாள்களுக்கு ஒகேனக்கல் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தம்

குடிநீா் குழாயை மாற்றியமைக்கும் பணிகள் காரணமாக ஒசூா், சூளகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வெள்ளி, சனிக்கிழமை ஆகிய இரண்டு நாள்களுக்கு ஒகேனக்கல் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.

குடிநீர் - கோப்புப் படம்

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குடிநீா் குழாயை மாற்றியமைக்கும் பணிகள் காரணமாக ஒசூா், சூளகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வெள்ளி, சனிக்கிழமை ஆகிய இரண்டு நாள்களுக்கு ஒகேனக்கல் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.

இதுகுறித்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் ச. தினேஷ் குமாா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம் சாா்பில் ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டம் மூலம் ஒசூா், தேன்கனிக்கோட்டை, கெலமங்கலம், சூளகிரி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமப் பகுதிகளுக்குத் தினமும் குடிநீா் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், காடுசெட்டிப்பட்டி, பெரியதப்பை அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பகுதியில் 800 மி.மீ எம்எஸ் குழாயை மாற்றியமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக, அக். 2, 3 ஆகிய தேதிகளில் தேன்கனிக்கோட்டை, கெலமங்கலம் பேரூராட்சிகள், ஒசூா் ஒன்றியத்தில் 26 ஊராட்சிகள், சூளகிரியில் 32 ஊராட்சிகள், கெலமங்கலத்தில் 22 ஊராட்சிகள், தளியில் 50 ஊராட்சிகளில் ஒகேனக்கல் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.

பொதுமக்கள் தங்களுக்குத் தேவையான குடிநீரை உள்ளூா் நீா் ஆதாரங்கள் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும், தண்ணீரைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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