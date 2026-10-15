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வாலாஜாபாத்தில் திடீர் கனமழை: மக்கள் மகிழ்ச்சி!

வாலாஜாபாத்தில் திடீர் கனமழை பற்றி..

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வாலாஜாபாத்தில் சுற்றுவட்டார கிராமப் பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால், மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் அவ்வப்போது கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. அந்தவகையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் பகுதியில் உள்ள பல்வேறு மாகரல், ஆர்ப்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராமப் பகுதிகளில் திடீரென கருமேகம் சூழ்ந்து கடந்த 30 நிமிடங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

நீண்ட நாள்களாகப் பருவமழை எதிர்பார்த்து இருந்த பொதுமக்கள், விவசாயிகள் கனமழை பெய்து வருவதால் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

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