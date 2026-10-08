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காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கனமழை! மகிழ்ச்சியில் மக்கள்!

காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவது தொடர்பாக...

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கனமழை - படம்: தினமணி

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காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத் உள்ளிட்ட காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில மணி நேரமாக கனமழை பெய்து வருகிறது. நீண்ட நாள்களாக மழையை எதிர்பார்த்திருந்த மக்கள், கனமழை பெய்ததால் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

காலநிலை மாற்றம் காரணமாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக கடும் வெய்யில் வாட்டி வந்த நிலையில், ஏரிகளின் நீர் இருப்பு குறைந்து கொண்டே இருந்தது.

பல்வேறு மழை குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியானலும், போதிய மழை இல்லை என்பதால் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் என பலரும் கவலையில் இருந்த நிலையில், இன்று(அக் . 8) பகலில் திடீரென கருமேகம் சூழ்ந்து, குளிர்ந்த காற்று வீசத் தொடங்கியது.

பின்னர், சில மணித்துளிகளிலே, காஞ்சிபுரம் நகரம், வாலாஜாபாத், சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை, காஞ்சிபுரம் - வந்தவாசி சாலை என பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் வாகன ஓட்டிகள் ஆங்காங்கே ஒதுங்கி நின்றனர்.

கனமழை பெய்து வானிலை மாறியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இந்த மழையானது நீர் இருப்பை அதிகரிக்க உதவும் என்ற நம்பிக்கையில் விவசாயிகள் உள்ளனர்.

Summary

Heavy rain has been falling for the past few hours in Kanchipuram, Walajabad, and surrounding areas.

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