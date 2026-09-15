வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு
கோவை சுந்தராபுரம் அருகே தனியாா் நிறுவன மேலாளரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 2 பவுன் நகை மற்றும் பணத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
திருட்டு - சித்திரிப்பு
கோவை சுந்தராபுரம் அருகே தனியாா் நிறுவன மேலாளரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 2 பவுன் நகை மற்றும் பணத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
கோவை சுந்தராபுரம் ஈச்சனாரி-செட்டிபாளையம் சாலை, பாா்க் அவென்யூ பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜெகதீசன் (33). தனியாா் நிறுவனத்தில் மேலாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இவா் விநாயகா் சதுா்த்தி விடுமுறையை முன்னிட்டு குடும்பத்துடன் சொந்த ஊரான ஈரோட்டுக்கு கடந்த 11-ஆம் தேதி இரவு சென்றாா். 13-ஆம் தேதி இரவு அவரது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டுக் கிடப்பதாக பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் மகேந்திரன் ரெட்டி, ஜெகதீசனுக்கு கைப்பேசி மூலம் தகவல் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதையடுத்து, ஜெகதீசன் வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 2 பவுன் நகைகள், ரூ.5 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை திருட்டுபோனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், சுந்தராபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அந்தப் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளைக் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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