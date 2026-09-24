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கடத்தல் வழக்கில் தொடா்பு இருப்பதாக மிரட்டி ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியரிடம் ரூ.1.20 கோடி மோசடி

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கடத்தல் வழக்கில் தொடா்பு இருப்பதாக கோவையைச் சோ்ந்த ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியரை மிரட்டி ரூ.1.20 கோடி மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்து சைபா் கிரைம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

கோவை மாநகா், செளரிபாளையம் ராஜீவ்காந்தி நகரைச் சோ்ந்த 78 வயதான ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியரை சில நாள்களுக்கு முன்பு மா்ம நபா்கள் கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்டு பேசியுள்ளனா். அப்போது, ஒருவரைக் கடத்திய வழக்கில் அவருக்கு தொடா்பு இருப்பதாகவும், அவரது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து சட்டவிரோதமான பணப் பரிவா்த்தனைகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் கூறி அச்சுறுத்தியுள்ளனா்.

தொடா்ந்து, அவரது அனைத்து வங்கிக் கணக்குகளையும் அரசு அமைப்புகள் மூலமாக சரிபாா்க்க வேண்டும் எனக் கூறி நம்ப வைத்துள்ளனா். இதற்காக அவரது கைப்பேசிக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒருமுறை கடவுச்சொல்லைப் பெற்றுக்கொண்ட மோசடி நபா்கள், குறிப்பிட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பணத்தை மாற்றுமாறு தொடா் அழுத்தமும் அளித்துள்ளனா். கடந்த 8 நாள்களாக மிரட்டிப் பணமும் கேட்டு வந்துள்ளனா். அவா்களின் அச்சுறுத்தலால் அச்சமடைந்து தவணை முறையில் மொத்தம் ரூ.1 கோடியே 20 லட்சம் பணத்தை மோசடி நபா்களின் கணக்குகளுக்கு மாற்றியுள்ளாா். இவ்வளவு தொகையைப் பறித்த பிறகும், புதன்கிழமை காலையும் அந்த நபா்கள் மீண்டும் அவரைத் தொடா்புகொண்டு மேலும் பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனா்.

இதனால், அதிா்ச்சியடைந்த ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியா், இதுகுறித்து நண்பா் ஒருவரிடம் தெரிவித்தபோது, இது மோசடி கும்பல் எனவும், மத்திய அரசின் தேசிய சைபா் குற்றப் பதிவேட்டு இணையதளத்தில் அதிகாரபூா்வமாகப் புகாா் பதிவு செய்யுமாறும் தெரிவித்துள்ளாா்.

அதனடிப்படையில் சைபா் குற்றப் பதிவேட்டில் புகாரை அவா் பதிவு செய்தாா். இதுதொடா்பாக கோவை மாநகர சைபா் கிரைம் காவல் நிலையத்திலும் புகாா் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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