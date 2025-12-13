ஈரோடு
பெருந்துறையில் ரூ.2.91 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்
பெருந்துறை வேளாண்மை பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் ரூ.2.91கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம் நடைபெற்றது.
ஏலத்துக்கு, பெருந்துறை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் 3,775 மூட்டைகளில் 1 லட்சத்து 75,000 கிலோ கொப்பரையை விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்திருந்தனா்.
இதில், முதல் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ. 162.90- க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.194.18- க்கும் விற்பனையானது. இரண்டாம் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக ரூ. 20.99- க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.185.15- க்கும் விற்பனையானது. மொத்தம் ரூ.2 கோடியே 91 லட்சத்துக்கு வா்த்தகம் நடைபெற்றது.