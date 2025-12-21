சட்டவிரோத மது விற்பனையைக் கண்டித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்
அம்மாபேட்டை அருகே சட்டவிரோத மதுபான விற்பனையைக் கண்டித்து பொதுமக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பூனாச்சி, செம்படாபாளையம் மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் 24 மணி நேரமும் சட்டவிரோதமாகவும், கூடுதல் விலைக்கும் மதுபானம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்திருந்தனாா். ஆனால், எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லாததால் மது விற்பனை தடையின்றி நடைபெற்று வந்தது.
இதனால், ஏமாற்றமடைந்த பொதுமக்கள் பவானி - பூனாச்சி சாலையில் செம்படாபாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சாலையில் அமா்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதனால், வாகனப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த அம்மாபேட்டை போலீஸாா் விரைந்து சென்று பொதுமக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியதோடு, மதுவிற்பனையைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தனா். இதனால், போராட்டத்தைக் கைவிட்ட பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனா்.