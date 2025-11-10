தோ்தல் வாக்குறுதிகளில் 38 திட்டங்கள் மத்திய அரசின் அனுமதிக்கு அனுப்பிவைப்பு: அமைச்சா் சு.முத்துசாமி
ஈரோடு: திமுக அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகளில் 38 திட்டங்கள் மத்திய அரசின் அனுமதிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், 12 சதவீதம் வாக்குறுதிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் வீட்டு வசதி, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி கூறினாா்.
மூத்த குடிமக்களின் நல்வாழ்வை மேம்படுத்தும் வகையில், திருச்சி மாவட்டத்திலிருந்து காணொலிக் காட்சி மூலம் அன்புச்சோலை என்ற பராமரிப்பு மையங்களை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். 13 மாநகராட்சிகளில் 25 அன்புசோலை மையங்கள் திறக்கப்பட்டன.
ஈரோடு மாநகராட்சிக்குள்பட்ட சேரன் நகா் மற்றும் ஜீவா நகரில் தலா ஒரு அன்புச்சோலை மையங்கள் திறக்கப்பட்டன. இந்த அன்புச்சோலை மையங்களை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி பாா்வையிட்டதுடன்,
முதியோருக்கு பரிசுப் பொருள்களை வழங்கினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: விடியல் பயணத் திட்டம், புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம், நான் முதல்வன் திட்டம், முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை திமுக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தற்போது அன்புச்சோலை திட்டத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கிவைத்திருக்கிறாா்.
இதேபோல, விளையாட்டுத் துறையிலும் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறாா்.
திமுக அளித்த 505 தோ்தல் வாக்குறுதிகளில் பெரும்பாலான வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. இதில், 38 திட்டங்கள் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 12 சதவீத வாக்குறுதிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வாக்குறுதிகள் கூடிய விரைவில் நிறைவேற்றப்படும். எதிா்க் கட்சி என்பதால் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகிறாா். அதுதான் அவரின் வேலை என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி, ஈரோடு எம்பி கே.இ.பிரகாஷ், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ வி.சி.சந்திரகுமாா், துணை மேயா் வி.செல்வராஜ், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் சண்முகவடிவு, மாநகராட்சி துணை ஆணையா் கு.தனலட்சுமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.