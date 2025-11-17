ஈரோடு
அந்தியூரில் ரூ.4.29 லட்சத்துக்கு விளைபொருள்கள் ஏலம்
அந்தியூா் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் ரூ.4.29 லட்சத்துக்கு வேளாண்மை விளைபொருள்கள் திங்கள்கிழமை விற்பனையாயின.
இந்த வாரம் நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு விவசாயிகள், 4,830 தேங்காய்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில், தேங்காய் கிலோ ரூ.57.25 முதல் ரூ.67.25 வரையில் ரூ.1,12,187-க்கு விற்பனையானது.
47 மூட்டை தேங்காய் பருப்புகள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட நிலையில் கிலோ ரூ.206.89 முதல் ரூ.232.36 வரையில் ரூ.2,77,743-க்கு விற்பனையானது.
5 மூட்டைகள் எள் ரூ.102.89 முதல் ரூ.123.29 வரையில் ரூ.39,446-க்கும்,
2 மூட்டை தட்டைபயிறு ரூ.66.32 முதல் ரூ.67.32 வரையில் ரூ.5,765-க்கும் விற்பனையாயின. ஒட்டுமொத்த விற்பனைத் தொகை ரூ.4,29,376.