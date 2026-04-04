Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
ஈரோடு

மது அருந்தியதை தாய் கண்டித்ததால் இளைஞா் தற்கொலை

சிவகிரி அருகே மது அருந்தியதை தாய் கண்டித்ததால் இளைஞா் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

News image

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 5:37 pm

Syndication

சிவகிரி அருகே குலவிளக்கு, கணக்கம்பாளையம் எம்ஜிஆா் நகரைச் சோ்ந்தவா் மாரியம்மாள் மகன் அசோக் (21). இவா் அடிக்கடி மது அருந்திவிட்டு வீட்டுக்கு வருவது வழக்கம். இதை அவரது தாயாா் மாரியம்மாள் தொடா்ந்து கண்டித்து வந்துள்ளாா். இந்நிலையில், அசோக் அதிக அளவில் மது அருந்திவிட்டு வீட்டுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்துள்ளாா். அப்போது அவரை தாயாா் மாரியம்மாள் கண்டித்துள்ளாா். இதையடுத்து கோபமடைந்த அசோக், வீட்டில் சேலையால் தூக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றாா். இதைக் கண்ட மாரியம்மாள் அக்கம்பக்கத்தினா் உதவியுடன் மகனை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளாா். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த அசோக் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இது குறித்து சிவகிரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
