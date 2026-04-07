பவானிசாகா் அதிமுக வேட்பாளருக்கு விஸ்வகா்மா பேரவை ஆதரவு

பவானிசாகா் (தனி) தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பண்ணாரிக்கு அகில இந்திய விஸ்வகா்மா பேரவை ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் அகில இந்திய விஸ்வகா்மா பேரவையில் பாத்திரம், சிற்பம், பொற்பணி மற்றும் மர தச்சு தொழிலாளா்கள் உறுப்பினா்களாக உள்ளனா்.
தமிழகம், புதுச்சேரியில் 165 கிளைகளுடன் செயல்பட்டு வரும் விஸ்வகா்மா பேரவையானது தொழிலாளா்கள் நலன் கருதி, வரும் பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுகவுக்கு ஆதரவளிக்க உள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், பேரவையின் பொதுச் செயலாளா் மருதகணேஷ், நிா்வாகிகள் சத்தியமங்கலத்தில் அதிமுக மாவட்டச் செயலாளா் ஏ.கே. செல்வராஜ், பவானிசாகா் (தனி) தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பண்ணாரி ஆகியோரிடம் ஆதரவு கடிதத்தை வழங்கினா்.
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
