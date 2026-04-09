கோபி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பிரபுவுக்கு பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து உற்சாக வரவேற்பளித்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராக வி.பி.பிரபு அறிவிக்கப்பட்டு, தொகுதி முழுவதும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறாா். அதன்படி கொங்கா்பாளையம், அரக்கன்கோட்டை ஏளுா், தாசப்பகவுண்டன்புதூா், பெரிய கொடிவேரி, காசிபாளையம் உள்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு புதன்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
அப்போது அதிமுக ஆட்சியில் செய்யப்பட்ட சாதனைகளை எடுத்துக்கூறியும், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு, போதையில்லாத தமிழகமாக திகழ அதிமுக ஆட்சி அமையவும், மகளிா் உரிமைத்தொகை ரூ.2 ஆயிரம், கருணைத்தொகை ரூ.10 ஆயிரம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை எடுத்துக் கூறி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
பிரசாரத்தின்போது அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு செல்லும் இடமெல்லாம் பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனா்.
சிங்கிரிபாளையம் பகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு வாக்கு சேகரித்தபோது ஆரத்தி எடுத்து சிறப்பான வரவேற்பு அளித்த பெண்கள்.
